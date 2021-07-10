Гаити просит о присутствии в стране миротворцев ООН после убийства президента

Гаити просит о присутствии в стране миротворцев ООН после убийства президента

Как известно, США стране в военной поддержке отказали.

Власти Гаити просят ООН направить в страну миротворцев, чтобы избежать беспорядков после убийства президента Жовеналя Моиза.

Об этом пишет издание ВВС со ссылкой на министра по выборам Матиаса Пьера.

Этот вопрос должен быть рассмотрен на совете безопасности ООН.

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Ранее Гаити обратились за помощью к США, однако в Вашингтоне заявили, что по крайней мере пока не планируют оказывать военную поддержку.

Сегодня сенат Гаити назначил своего спикера временным президентом.

Громкое убийство главы государства на Гаити произошло в ночь на 7 июня. Впоследствии местные силовики сообщили, что президента страны убили иностранные наемники. Группа состояла из 26 колумбийцев и еще двух американцев гаитянского происхождения. Трех ликвидировали, еще 15 — под стражей, а остальных до сих пор ищут.

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