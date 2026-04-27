Галкин пел на украинском, а Рики Мартин развлекал гостей: свадьба украинки в Каннах за $6 млн наделала шума в Сети
На Лазурном берегу Франции состоялась свадьба, которую уже называют самой дорогой в 2026 году. Украинская модель Ника Кузнецова и IT-бизнесмен Ники Ломиа потратили на двухдневный праздник в Каннах более пяти миллионов долларов.
Украинская модель и грузинский IT-бизнесмен устроили двухдневный праздник в Каннах, пригласив звезд мирового уровня и потратив миллионы долларов. ТСН.ua собрал все, что известно о самой обсуждаемой свадьбе года.
В Каннах состоялась «самая дорогая свадьба года»
В Каннах прогремела двухдневная свадьба грузинского IT-бизнесмена Ники Ломиа и 24-летней украинской модели из Харькова Ники Кузнецовой. Праздник, который состоялся в конце апреля 2026 года, уже успел наделать шума в сети: эксперты и СМИ оценивают общую стоимость празднования в пределах от 5 до 6 миллионов долларов.
Пара активно делилась видео и фото со свадьбы в соцсети Instagam, что сразу сделало событие трендом и залогом десятков публикаций о «самой дорогой свадьбе года» украинской модели.
Локацией проведения праздника стал легендарный замок «Château de la Croix des Gardes» Этот исторический особняк, возведенный еще в 1919 году. Как отмечают иностранные медиа, только сутки аренды этой резиденции стоит около 100 тысяч долларов.
Ведущим мероприятия стал российский шоумен Максим Галкин, а среди гостей и артистов заметили немало звезд мирового уровня. Как свидетельствуют InstaStories невесты, официальная часть и банкет велись на украинском и русском языках.
Гостей угощали деликатесами высокой кухни, в частности стейком шатобриан и элитным шампанским.
Также согласно упоминаниям невесты в соцсетях, организацией праздника занималось агентство «Trustevents.me». На странице указано, что агентство базируется в Монако, однако Instagram указывает расположение этого аккаунта в России.
Что известно о молодоженах
Жених, Ники Ломиа — уроженец Грузии и соучредитель IT-компании в Киеве. Его бизнес, специализирующийся на разработке азартных онлайн-игр, работает на европейском рынке. В быту мужчина разговаривает на русском языке.
Невеста Ника Кузнецова — модель из Харькова, которая занимается этим бизнесом с детства. Ранее она участвовала в конкурсе «Мисс Украина», а после начала полномасштабной войны уехала из страны. Сейчас девушка проживает в Монако, где продолжает модельную карьеру.
Ранее в Instagram Ника поделилась воспоминаниями о начале их отношений. По ее словам, первое свидание с бизнесменом состоялось в «Макдональдсе». Она отметила, что считает себя неприхотливой, поскольку романтика для нее зависит от человека, а не от статуса заведения.
«Мое первое свидание с мужем состоялось в «Макдональдсе», Я очень неприхотлива, все зависит от того, с кем ты, а не от самого случая. Даже самая простая вещь может стать самой романтичной, если ты с правильным человеком», — написала Ника в соцсети.
Какие звездные гости присутствовали на свадьбе
Как отмечалось выше, ведущим мероприятия выступил Максим Галкин, однако кроме ведения программы и конкурсов, он исполнял украинские песни, в частности хит Иво Бобула «Розмова з тобою» и композицию «Ой, смереко», демонстрируя знание языка без акцента. По информации СМИ, его гонорар за вечер составил около 130 тысяч долларов.
Программа велась преимущественно на русском языке, однако Галкин периодически переходил на украинский. Среди присутствующих были представители украинского, европейского и российского бомонда.
В соцсетях Максим Галкин написал, что очень любит свою профессию и показал фото, которые были сделаны на свадьбе.
Также на сцене появился Валерий Меладзе, который исполнил песни «Самба белого мотылька» и «Салют, Вера!». За это выступление, согласно данным медиа, артист получил более 170 тысяч долларов.
Среди приглашенных звезд, чей гонорар оценивается примерно в 1,5 миллиона долларов, стал Рики Мартин.
Реакция соцсетей
В соцсетях активно обсуждают свадьбу харьковчанки и грузинского бизнесмена. Мнения людей разделились — одни поздравляют молодоженов, другие осуждают мужчину, который построил свой бизнес на зависимостях других людей.
Напомним, в Великобритании свадебная церемония превратилась в шокирующий инцидент — невесту облили черной краской прямо перед началом торжества.
Читайте также:
Невеста носила платье, которое не выбирала: какой была свадьба албанского короля и его 22-летней возлюбленной
Зои Кравиц выходит замуж за младшего на шесть лет Гарри Стайлса — СМИ
Свадьба закончилась неожиданно из-за выходки невесты: «Было стыдно и смешно»
