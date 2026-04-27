Галкин пел на украинском, а Рики Мартин развлекал гостей: свадьба украинки в Каннах за $6 млн наделала шума в Сети

Свадьба модели из Украины Ники Кузнецовой и IT-предпринимателя Ники Ломии / Фото: Istagram — angelniksss / © из соцсетей

На Лазурном берегу Франции состоялась свадьба, которую уже пользователи в соцсетях успели окрестить одной из самых дорогих в 2026 году.

Украинская модель и грузинский IT-бизнесмен устроили двухдневный праздник в Каннах, пригласив звезд мирового уровня и потратив миллионы долларов. ТСН.ua собрал все, что известно о самой обсуждаемой свадьбе года.

В Каннах состоялась «самая дорогая свадьба года»

В Каннах прогремела двухдневная свадьба грузинского IT-бизнесмена Ники Ломиа и 24-летней украинской модели из Харькова Ники Кузнецовой. Праздник, который состоялся в конце апреля 2026 года, уже успел наделать шума в сети: эксперты и СМИ оценивают общую стоимость празднования в пределах от 5 до 6 миллионов долларов.

Пара активно делилась видео и фото со свадьбы в соцсети Instagam, что сразу сделало событие трендом и залогом десятков публикаций о «самой дорогой свадьбе года» украинской модели.

Свадьба украинки Ники Кузнецовой и грузина Ники Ломии. Фото: Istagram — angelniksss / © из соцсетей

Локацией проведения праздника стал легендарный замок «Château de la Croix des Gardes» Этот исторический особняк, возведенный еще в 1919 году. Как отмечают иностранные медиа, только сутки аренды этой резиденции стоит около 100 тысяч долларов.

Поместье, где проходила церемония. Фото: Istagram — angelniksss / © из соцсетей

Ведущим мероприятия стал российский шоумен Максим Галкин, а среди гостей и артистов заметили немало звезд мирового уровня. Как свидетельствуют InstaStories невесты, официальная часть и банкет велись на украинском и русском языках.

Гостей угощали деликатесами высокой кухни, в частности стейком шатобриан и элитным шампанским.

Свадьба Ники Ломии. Фото: Istagram — angelniksss / © из соцсетей

Также согласно упоминаниям невесты в соцсетях, организацией праздника занималось агентство «Trustevents.me». На странице указано, что агентство базируется в Монако, однако Instagram указывает расположение этого аккаунта в России.

© из соцсетей

Что известно о молодоженах

Жених, Ники Ломиа — уроженец Грузии и соучредитель IT-компании в Киеве. Его бизнес, специализирующийся на разработке азартных онлайн-игр, работает на европейском рынке. В быту мужчина разговаривает на русском языке.

Невеста Ника Кузнецова — модель из Харькова, которая занимается этим бизнесом с детства. Ранее она участвовала в конкурсе «Мисс Украина», а после начала полномасштабной войны уехала из страны. Сейчас девушка проживает в Монако, где продолжает модельную карьеру.

Молодожены. Фото: Istagram — angelniksss / © из соцсетей

Ранее в Instagram Ника поделилась воспоминаниями о начале их отношений. По ее словам, первое свидание с бизнесменом состоялось в «Макдональдсе». Она отметила, что считает себя неприхотливой, поскольку романтика для нее зависит от человека, а не от статуса заведения.

«Мое первое свидание с мужем состоялось в «Макдональдсе», Я очень неприхотлива, все зависит от того, с кем ты, а не от самого случая. Даже самая простая вещь может стать самой романтичной, если ты с правильным человеком», — написала Ника в соцсети.

Ника Кузнецова поделилась историей своего знакомства с мужем / © из соцсетей

Какие звездные гости присутствовали на свадьбе

Как отмечалось выше, ведущим мероприятия выступил Максим Галкин, однако кроме ведения программы и конкурсов, он исполнял украинские песни, в частности хит Иво Бобула «Розмова з тобою» и композицию «Ой, смереко», демонстрируя знание языка без акцента. По информации СМИ, его гонорар за вечер составил около 130 тысяч долларов.

Максим Галкин спел украинские хиты «Розмова з тобою» Иво Бобула и «Ой, смереко»

Программа велась преимущественно на русском языке, однако Галкин периодически переходил на украинский. Среди присутствующих были представители украинского, европейского и российского бомонда.

В соцсетях Максим Галкин написал, что очень любит свою профессию и показал фото, которые были сделаны на свадьбе.

Также на сцене появился Валерий Меладзе, который исполнил песни «Самба белого мотылька» и «Салют, Вера!». За это выступление, согласно данным медиа, артист получил более 170 тысяч долларов.

Российский певец Валерий Меладзе на свадьбе. Фото: Istagram — angelniksss / © из соцсетей

Среди приглашенных звезд, чей гонорар оценивается примерно в 1,5 миллиона долларов, стал Рики Мартин.

Рики Мартин на свадьбе. Фото: Istagram — angelniksss

Реакция соцсетей

В соцсетях активно обсуждают свадьбу харьковчанки и грузинского бизнесмена. Мнения людей разделились — одни поздравляют молодоженов, другие осуждают мужчину, который построил свой бизнес на зависимостях других людей.

