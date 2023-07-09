Говенные игры-2023: в России устроили метание дерьма голыми руками (забавное видео)

В Пермском крае РФ уже восьмой год подряд проводят "интересный" для россиян фестиваль — метание коровьего дерьма. Бросали его голыми руками.

Смешное видео опубликовал российский телеграмм-канал Mash.

Как видно на кадрах, некоторые жители Пермского края специально оделись в тематику фестиваля – у коров. Такие развлечения россиянам понравились – они были счастливы, как свидетельствует видео. Кроме метания дерьма они также фоткались со снарядами.

Самым ловким оказался россиянин, швырнувший "лепешку" аж на 57 метров.

Гамняные игры-2023: в России устроили метание дерьма голыми руками

Напомним, в центре Львова разгуливал полностью голый мужчина. По словам очевидцев, инцидент произошел возле ТЦ "Магнус" посреди белого дня. Мужчину не смущали даже проходившие мимо люди. Какие мотивы такого поступка мужчины – неизвестно.

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