Говенные игры-2023: в России устроили метание дерьма голыми руками (забавное видео)

Самым ловким оказался россиянин, швырнувший "лепешку" аж на 57 метров.
В Пермском крае РФ уже восьмой год подряд проводят "интересный" для россиян фестиваль — метание коровьего дерьма. Бросали его голыми руками.
Смешное видео опубликовал российский телеграмм-канал Mash.
Как видно на кадрах, некоторые жители Пермского края специально оделись в тематику фестиваля – у коров. Такие развлечения россиянам понравились – они были счастливы, как свидетельствует видео. Кроме метания дерьма они также фоткались со снарядами.
Самым ловким оказался россиянин, швырнувший "лепешку" аж на 57 метров.
Напомним, в центре Львова разгуливал полностью голый мужчина. По словам очевидцев, инцидент произошел возле ТЦ "Магнус" посреди белого дня. Мужчину не смущали даже проходившие мимо люди. Какие мотивы такого поступка мужчины – неизвестно.
Читайте также:
- Девушка вышла замуж за реку: она объяснила причины и показала фото со свадьбы
- Мужчина женился сразу на шести женщинах: он рассказал, как живет его семья (фото)
- Экипаж высадил 19 пассажиров, потому что самолет был слишком тяжел, чтобы взлететь: как это возможно