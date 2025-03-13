Гарантии безопасности для Украины могут предоставить около 15 государств — Лекорню

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что около 15 государств могут предоставить Украине определенные гарантии безопасности.

Об этом он сказал в среду, 12 марта, после завершения встречи в Париже глав оборонных ведомств Франции, Польши, Великобритании, Германии и Италии, передает BBC.

При этом Лекорню отметил сложности обеспечения безопасности.

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"Мы должны думать о вопросах безопасности в Черном море, атомных электростанциях в Украине, и нам придется начать думать о распределении этих обязанностей", — сказал он.

Глава оборонного ведомства Франции, председательствовавший на упомянутой встрече, заявил, что "настоящими гарантиями безопасности будет помощь, которую мы сможем предоставить украинской армии".

Себастьян Лекорню также анонсировал новую встречу начальников штабов Вооруженных сил через 15 дней. Он предположил, что Россия согласится на прекращение огня, поэтому эти 30 дней перемирия, по его словам, нужно будет использовать, чтобы "разработать структуру системы безопасности".

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон призвал начать планирование гарантий безопасности для Украины после завершения войны.

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