Гарантии безопасности для Украины: Трамп и европейские лидеры рассматривают новый формат

Майдан Независимости / © УНИАН

Реклама

Европейские чиновники и президент США Дональд Трамп обсудили возможность предоставления Украине гарантий безопасности при поддержке США и Европы в случае достижения мирного соглашения.

Об этом сообщило CNN.

По словам одного из европейских официальных лиц, часть переговоров с Трампом касалась гарантий безопасности для Украины, которые напоминают положения Статьи 5 НАТО, но без прямого участия самого Альянса.

Реклама

Статья 5 НАТО предусматривает коллективную оборону стран-членов альянса в случае нападения на любого из них. Точные детали предложенных гарантий пока неизвестны, а механизм их реализации еще не определен.

Несмотря на обсуждение, Трамп оставался осторожным относительно привлечения американских военных или ресурсов для обороны Украины. В то же время европейские страны предлагали создать «силы заверения» для Украины, которые, по их словам, не могут функционировать без американского «страховочного механизма».

Напомним, ранее мы писали о том, что военный аналитик Майкл Кларк сообщал, что никакие гарантии на бумаге не обеспечат Украине безопасность, не остановят президента России Владимира Путина от нового наземного вторжения в будущем. Чтобы быть в безопасности, Украина должна стать «Израилем Европы».

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп готов предоставить гарантии безопасности Украине, но не в рамках НАТО. В то же время президент Украины Владимир Зеленский называл лучшей гарантией безопасности для Украины членство в НАТО.