Гарантии безопасности от Европы могут включать размещение войск в Украине

В январе планируют утвердить гарантии безопасности, которые дадут Украине четкое представление о том, как будет выглядеть долгосрочная поддержка европейских партнеров.

Европейские союзники Украины встретятся в январе, чтобы утвердить планы по гарантиям безопасности после прекращения огня, включая возможное развертывание войск на местах.

Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на неназванного чиновника администрации президента Франции.

В Елисейском дворце утверждают, что французский президент Эммануэль Макрон хочет, чтобы «коалиция желающих» — группа стран, которые поддерживают Украину — завершила детали поддержки после прекращения огня в следующем месяце.

Ожидается, что утвержденные гарантии безопасности дадут Украине четкое представление о том, как будет выглядеть долгосрочная поддержка европейских партнеров.

Десятки стран во главе с Францией и Великобританией в течение месяцев работали и готовились к так называемым «гарантиям безопасности», которые включают войска на местах, финансовую помощь, поставки оружия и многое другое, чтобы сдержать Россию от любого повторного нападения на Украину.

Сейчас европейские столицы ожидают ответа России на 20-пунктный план по прекращению войны, который теперь находится на столе Москвы.

«Украинцы, европейцы и американцы соглашаются, и мы считаем, что теперь Россия должна предоставить четкий ответ», — добавил источник.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время его встречи в воскресенье, 28 декабря, с президентом США Дональдом Трампом состоится обсуждение нескольких документов относительно гарантий безопасности для Украины.

