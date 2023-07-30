Гарантии безопасности от США: переговоры о соглашении начнутся на следующей неделе

Действие соглашения, заключенного с Соединенными Штатами, будет длиться до вступления Украины в НАТО.

Переговоры с США о заключении двустороннего соглашения о гарантиях безопасности начнутся на следующей неделе.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, достигнутая договоренность будет действовать до обретения Украиной членства в НАТО.

"Пока в нашей стране идет война и мы не можем присоединиться к НАТО, наше государство должно заручиться надежными гарантиями на переходный период", — подчеркнул он.

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Андрей Ермак напомнил о принятой на саммите НАТО в Вильнюсе совместной декларации "Большой семерки", к которой уже присоединилось более 10 других стран.

"Мы работаем над двусторонними соглашениями с каждым из этих партнеров. С Соединенными Штатами начинаем переговоры уже на следующей неделе", – написал руководитель ОП.

Он подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины будут содержать конкретные и долговременные обязательства, которые обеспечат способность Украины "побеждать сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем".

"Это будут четко описаны форматы и механизмы поддержки. Речь идет об оборонной и финансовой поддержке, а также о санкциях и наказаниях агрессора", — добавил Ермак.

Напомним, в среду, 12 июля, Офис президента опубликовал полный текст декларации "Большой семерки" (G7), содержащей гарантии безопасности для Украины.

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