"Гарантия мира": в РПЦ заявили, что будут освящать ядерное оружие

Влиятельный поп РПЦ назвал ядерное оружие "гарантом мира".
В Русской православной церкви (РПЦ) заявили, что могут освящать ядерное оружие.
Об этом в интервью пропагандистским СМИ заявил протоиерей Константин Татаринцев, занимающий в РПЦ должность первого заместителя главы Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами, а также заведующего сектором взаимодействия с Воздушно-космическими силами РФ.
Он назвал ядерное оружие "гарантом мира".
"Ядерное оружие имеет огромную разрушительную силу. Поэтому, с одной стороны, можно было бы предположить, что освящать то, что сеет смерть, неприемлемо. Но с другой стороны — это оружие сдерживания, чтобы те, кто имеет, не применили его против нас, то есть оно – гарант мира. И в этом смысле освящать его не для того, чтобы она была использовано по прямому назначению, а давала именно такой эффект – гарантию мира, вполне приемлемо", – цинично заявил поп РПЦ.
Напомним, что по результатам соцопроса каждый третий россиянин одобряет ядерный удар по Украине.
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