Гарантия выживания Украины: Тука считает распад РФ "совершенно реальным"

По словам Туки, крушение России как единого государства – это абсолютно реальная вещь.

Работа над распадом РФ должна быть стратегической задачей для украинских властей, потому что фактически это единственная гарантия дальнейшего существования Украины как независимого европейского государства.

Об этом заявил экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и экс-глава Луганской ОГА (2015-2016 годы) Георгий Тука в интервью OBOZREVATEL.

По его мнению, существует множество способов механизма расшатывания отдельных субъектов Российской Федерации.

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Самое главное, по словам Туки, что по мере дальнейшего падения уровня жизни, увеличение количества гробов, которые будут идти в Россию из Украины, будет увеличиваться политическое противостояние внутри самой РФ. Как внутри центра, так и между центром и регионами.

"Это будет что-то вроде того, что мы наблюдали в начале 1990-х годов. Крах России как единого монопольного государства – это абсолютно реальная вещь. А у нас почему-то прячут голову в песок,"это нереальная задача". Это должно быть стратегической задачей, потому что фактически это единственная гарантия дальнейшего существования Украины как независимого европейского государства", – отметил он.

Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что Россия может лишиться своих территорий после победы Украины.

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