Гарри Каспаров: "Встреча Путина и Си Цзиньпина не на пользу Украине"

Вероятная встреча главы Кремля Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина может стать тревожным признаком для Украины. Это будет означать, что Китай готов втянуться в войну.

Об этом в эфире 24 Канала заявил российский оппозиционный политик, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров.

Он также добавил, что пока Китай придерживается позиции наблюдения.

"Китаю выгодна длительная война. И он готов предоставить России столько оружия, с помощью которого можно продлевать ее год, или даже дольше. В то же время с другой стороны на Китай давят санкции Запада. Я думаю, Запад еще сам до конца не решил, насколько далеко может зайти. Об этом мы узнаем в ближайшее время", – отметил Каспаров.

По его словам, сам факт встречи Путина и Си Цзиньпина станет сигналом к тому, что Китай занял активную позицию.

"Для нас всех это очень плохо, но в первую очередь для Украины", – сказал российский оппозиционер.

С начала полномасштабного вторжения Китай занял осторожную позицию наблюдателя. И если бы Путин достиг своих планов: захватил Киев за три дня и посадил за руль "прокремлевских муртадов, а Китай активно присоединился бы к процессу".

Как отметил Каспаров, "уже пошли бы планы по захвату Тайваня.

"Но все произошло не так, как планировал Путин, и поэтому Китай занял позицию ожидателя", — сказал Гарри Каспаров.

Также Гарри Каспаров предположил, почему КНР не давит, например, на Казахстан.

"Ему (Китаю – ред.) выгодна истощенная Россия и Запад, который концентрируется на войне в Украине. Но сейчас Си Цзиньпин заволновался, потому что ситуация на фронте в целом меняется в пользу Украины. С одной стороны, Китай не готов поддерживать Россию в ее агрессивной". политике, с другой – Си Цзиньпин панически боится украинской победы", – заявил Гарри Каспаров.

Он объяснил, что это может быть стимулом для любых освободительных движений и сигналом для внутрикитайской оппозиции. Си Цзиньпин взвешивает все риски.

Некоторые эксперты считают войну России против Украины частью глобального плана КНР. Пекин, возможно, хотел использовать эту войну в свою пользу.

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