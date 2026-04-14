Гаррис намекнула на новую попытку: будет ли баллотироваться в президенты США в 2028 году

Реклама

Бывшая вице-президент США Камала Гаррис заявила, что не исключает участия в президентских выборах 2028 года.

Об этом она сказала во время выступления на мероприятии организации National Action Network в Нью-Йорке, отвечая на вопросы о своих политических планах.

«Возможно, может быть. Я думаю об этом», — отметила Гаррис, вызвав одобрительную реакцию аудитории.

Реклама

Она также добавила, что будет принимать решение, учитывая, кто сможет лучше всего исполнять обязанности президента «для американского народа».

Гаррис была кандидатом от Демократической партии на выборах 2024 года, однако проиграла Дональд Трамп, одержавший победу как по количеству голосов избирателей, так и в коллегии избирателей.

В то же время, ее потенциальное участие в выборах 2028 года может столкнуться с трудностями, ведь часть избирателей и партийцев ожидает появления новых лидеров среди демократов после поражения на предыдущих выборах.

На мероприятии также присутствовали другие политики, которые рассматриваются как возможные кандидаты от Демократической партии, в частности Пит Буттиджич, Джош Шапиро и Джей Би Прицкер.

Реклама

Ранее сообщалось, что поражение республиканцев на довыборах может стать катастрофой для Дональда Трампа и открыть путь к его импичменту и судебным процессам .

Мы ранее информировали, что бывшая госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что пойдет на выборы в Конгресс от Мичигана, чтобы противостоять Трампу .