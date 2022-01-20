Гаспар Ульель трагически погиб: стали известны подробности несчастного случая на лыжном курорте

Актер столкнулся с другим лыжником.

Стали известны подробности трагической гибели французского актера Гаспара Ульеля, скончавшегося 19 января после несчастного случая на горнолыжном курорте Ла Розьер в Альпах.

Как сообщалось ранее, Ульель столкнулся с другим лыжником. Согласно полицейскому отчету, звезда ленты "Ганнибал: Восхождение" был без шлема, в то время как другой лыжник имел его на голове. Он не пострадал.

Гаспар Ульель / Associated Press

Также директор курорта Ла Розьер Жан Регальдо подробно рассказал, как именно произошло это роковое столкновение:

"Столкновение произошло на стыке двух синих трасс, то есть трасс средней сложности, доступных для всех семей, которые не представляли особой опасности. В среду погода была особенно мягкой, с очень хорошим снежным покровом", – поделился обстоятельствами гибели Ульеля Регальдо.

Гаспар Ульель / Associated Press

Как известно, в результате столкновения Ульель получил перелом шеи и потерял сознание. В таком состоянии его экстренно вертолетом госпитализировали в больницу. Медики сделали две операции, но, к сожалению, спасти 37-летнего актера не удалось.

У Гаспара осталась жена – французская модель и певица Гаэлль Пьетри. Их сыну в феврале исполнится шесть лет.

У Гаспара Ульела осталась жена Гаэлль Пьетри и пятилетний сын / Getty Images

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