"Гаванский синдром" у американских дипломатов: в Вашингтоне ответили, причастна ли ГРУ России к инциденту

Представительницу Белого дома попросили прокомментировать журналистское расследование о возможной причастности ГРУ России к нападению на американских дипломатов.

В Белом доме не смогли подтвердить причастность ГРУ России к нападению на дипломатов на фоне информации о "гаванском синдроме" среди сотрудников ведомства.

Об этом заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передает собственный корреспондент Укринформа.

"Я буду очень осторожна по этому вопросу. Разведывательное сообщество (США – ред.) не пришло к такому выводу", – отметила представитель администрации.

Жан-Пьер посоветовала журналистам обратиться с официальным запросом в Офис директора национальной разведки США о роли российских спецслужб в этих случаях.

Карин Жан-Пьер подчеркнула, что президент Джо Байден относится к вопросу безопасности американского персонала со всей серьезностью. В этой связи, по ее словам, был предоставлен приоритет расследованию случаев, связанных с проявлениями "гаванского синдрома".

Более того, Байден распорядился, чтобы все служащие и члены семей, которые имели проявления этого синдрома, получили надлежащее лечение.

Карин Жан-Пьер отметила, что соответствующие службы будут изучать аномальные случаи ухудшения здоровья и причин их возникновения.

Что такое "гаванский синдром"

Как сообщал ТСН.ua, так называемый "гаванский синдром" – это комплекс неприятных симптомов (головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом и координацией), получивший название из-за массового заболевания работников американского дипучреждения на Кубе.

Расследователи Христо Грозев, Майкл Вайс и Роман Доброхотов заметили неожиданную связь между командировками работников Главного управления разведки России и случаями заболевания.

Военный эксперт Александр Мусиенко также предположил, что российское ГРУ может быть причастно к "гаванскому синдрому" у американских дипломатов.

Ранее авторы совместного расследования The Insider, передачи 60 минут американского канала CBS News и немецкого издания Der Spiegel заявили, что сотрудники российской разведки могли вызвать "гаванский синдром" у американских и канадских дипломатов и сотрудников спецслужб.

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