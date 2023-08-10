Гавайи охватили масштабные пожары: десятки погибших и уничтожен целый город (видео)

Массовые лесные пожары охватили остров Мауи – один из крупнейших островов Гавайского архипелага, популярный среди туристов. По последним данным, погибли 36 человек.

Об этом пишет Би-би-си.

Тысячи людей покинули свои дома, в стране объявили чрезвычайное положение. Продолжается масштабная поисково-спасательная операция, некоторые люди до сих пор считаются пропавшими без вести.

Пожары вспыхнули из-за чрезвычайной жары и засухи, а быстрому распространению огня способствует сильный ветер от урагана "Дора", бушующего над Тихим океаном в сотнях километров южнее островов.

Больше всего от огня пострадал исторический город Лахайна (бывшая столица), где многие дома разрушены или повреждены огнем.

По словам губернатора Гавайев Джоша Грина, большая часть Лахайны с населением 9 тысяч человек разрушена, а сотни семей эвакуированы.

Брайан Шац, сенатор США от штата, заявил в соцсетях, что Лахайна "почти полностью сгорела".

Об ужасных разрушениях сообщают и местные жители. "У нас больше нет Лахайны. Ее больше нет", – заявил Марк Штефль корреспонденту CNN.

Служба береговой охраны США сообщила, что выловила 12 местных жителей, бросившихся в океан, спасаясь от огня.

Из-за пожаров тысячи людей остались без электричества и телефонной связи, многим пришлось эвакуироваться.

Напомним, в Италии царит аномальная жара, практически парализующая жизнь страны. В частности, на итальянском острове Сицилия произошли лесные пожары. Многие аэропорты закрыты, а тысячи жителей и туристов эвакуированы.

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