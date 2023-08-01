"Гаюн" обнаружил еще одну локацию "вагнеровцев" в Беларуси: подробности

В Беларуси обнаружили еще одну локацию, где размещаются наемники ЧВК "Вагнера". Так, со середины июля они используют старые военные склады.

Об этом сообщила мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

Отмечается, что склады расположены на территории бывшего военного городка №28 "Поплавки" под Осиповичами. Рядом находится большая военная база ЧВК. Расстояние от складов до палаточного городка "вагнеровцев" в селе Цель составляет 27 км – это 30 мин на авто.

На территории есть всего 15 зданий, из которых десять – это склады площадью до 1070 квадратных метров. Кроме того, есть старое хранилище техники и несколько караульных помещений.

По данным канала, склады используются с 18 июля. На спутниковых изображениях от 24 июля видно, что дорожки между ангарами разъезжены.

"Сравнивая снимки от 17 и 24 июля, видно, что с разницей в семь дней на территории бывшего военного городка появилось не менее шести зон с видимыми изменениями", — говорится в сообщении.

"Белорусский Гаюн" нашел еще одну локацию "Вагнера". / Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Еще одна локация "Вагнера" расположена недалеко от палаточного городка в селе Цель.

Мониторинговая группа напоминает, что 24 июля колонна "вагнеровцев", в которой было по меньшей мере 80 машин, следовала необычным маршрутом. Боевики свернули с трассы М5 возле села Верейцы. Колонна могла поехать как в полигон в Осиповичах, так и на склады в селе Поплавы.

Напомним, главарь ЧВК Евгений Пригожин рассказал о ближайших планах "Вагнера". По его словам, прекращена вербовка новых наемников. У компании якобы нет дефицита личного состава, поэтому нет необходимости проводить вербовку.

Между тем, в ГНСУ рассказали, сколько "вагнеровцев" находится в Беларуси. По состоянию на конец июля известно о пяти тысячах наемников в республике. Впрочем, они продолжают прибывать в страну.

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