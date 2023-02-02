"Газ в Европе, а Уфа в ж*пе": россияне, которые два месяца без тепла и горячей воды, вышли на протест

Россиянам обещали, что замерзнет Европа, а мерзнут они.

Жители российского города Уфа, уже два месяца без газа и теплой воды, вышли на протест с табличками. Россияне жалуются, что пока власти рассказывают о "замерзающей Европе", замерзают на самом деле они.

Об этом пишет российский телеграмм-канал "7Х7. Горизонтальная Россия".

Еще в ноябре многоэтажный жилой дом отключили от газоснабжения из-за проблем с дымоходом. Ранее россияне нагревали воду с помощью бойлера, однако когда исчез газ, греют в ведрах.

Фото: Фото из социальных сетей

Людям предложили отремонтировать дымоходы за 150 тысяч рублей, однако у них якобы нет средств на это. Прошло уже два месяца, однако проблему так и не устранили.

Жители Уфы, которым рассказывали о "замерзающей Европе", вышли на протест, чтобы спросить у властей, а где же их газ.

Фото: Фото из социальных сетей

Напомним, в российском городе Волгоград перед приездом Путина баннерами закрыли разрушенные здания, выловили всех бездомных собак, а местного губернатора отправили на карантин.

Читайте также: