Газ за сутки в Европе подорожал до рекорда за 2,5 месяца: что происходит с ценами в Украине

Газ за сутки в Европе подорожал до рекорда за 2,5 месяца: что происходит с ценами в Украине

Аналитики называют три причины рекордного роста стоимости газа.

Цена газа в Европе за сутки подскочила более чем на 10% и превысила отметку в 1550 долларов за тысячу кубометров. Это максимальный показатель с начала октября 2021, когда стоимость голубого топлива достигла почти 2000 долларов за тысячу кубов.

Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте биржи ICE Futures.

Так, газ в ЕС со снабжением в январе торговался утром 15 декабря по 1514 долларов за тыс. кубометров. Чуть раньше цена была еще выше и достигала 1556 долларов за тысячу кубометров. Заметим, до того, как Кремль снизил поставки газа в Европу, чтобы запуск "Северного потока-2" состоялся как можно быстрее, стоимость голубого топлива колебалась около 200 долларов. То есть цена выросла в 7,5 раза.

Аналитики роста стоимости газа связывают:

с заявлением новой главы МИД Германии, которая поставила под сомнение скорый запуск газопровода "Северный поток-2",

низкими запасами,

рискдм нехватки электричества.

Как говорится на сайте Украинской энергетической биржи (УЭБ), на 13 декабря стоимость газа достигла 36 195 грн за тысячу кубов (с НДС), то есть это почти 36,2 грн за куб. Поскольку рыночная стоимость топлива в Украине зависит от котировок в Европе, то вскоре цена на газ на УЭБ, скорее всего, поднимется еще выше.

Следует отметить, что по рыночным ценам за голубое топливо в Украине оплачивает промышленность и бизнес. Для населения тарифы на газ остаются фиксированными на время отопительного сезона – на уровне около 8 гривен за кубометр.

Напомним, в понедельник, 13 декабря, на фоне геополитической напряженности, вызванной угрозой российского вторжения в Украину, рынок акций РФ ускорил падение.

Читайте также: