Газовая война России с Молдовой: аналитики объяснили, как Кремль использует энергетический кризис

Накануне в непризнанной республике начались массовые отключения газа, отопления и горячей воды.

Россия пытается использовать приостановку транзита газа через Украину для создания искусственного энергетического кризиса в Молдове.

Об этом говорится в отчете американского института по изучению войны (ISW).

По данным аналитиков, "Газпром", вероятно, пытается использовать прекращение транзита газа через Украину для создания искусственного энергетического кризиса для дестабилизации Молдовы.

Недавно Молдова вела переговоры с "Газпромом" о транспортировке газа в Приднестровье через трубопровод "Турецкий поток", пролегающий от России в Турцию, но "Газпром" отказался и не договорился об этом до конца срока — 16 декабря.

Еще 28 октября российский "Газпром" направил молдавской газовой компании "Молдовагаз" сообщение, в котором сообщил, что в связи с регулярным невыполнением молдавской стороной платежных обязательств и "накопившейся задолженностью", поставки природного газа в Республику Молдова полностью прекращаются.

По расчетам российской стороны, долг Молдавии за газ составляет 709 млн долларов. Молдова признает долг всего 8,6 млн долларов.

Что предшествовало

С начала 2025 года Украина прекратила транзит российского газа, ранее получавшего несколько государств ЕС и непризнанное Приднестровье.

В Приднестровье с 1 января отключили отопление и горячую воду из-за отказа России продолжать поставки газа Молдове из-за спорного старого долга и прекращения транзита российского газа по территории Украины в страны Восточной Европы.

По данным приднестровской компании "Тираспольтрансгаз", в первый день нового года без газа осталось около 75 тысяч домохозяйств.

В общей сложности население Приднестровья составляет около 450 тысяч человек.

Также без газа и отопления остались 11 населенных пунктов, которые находятся в так называемой "зоне безопасности" — граничащей с Приднестровьем области, но под контролем официальных властей Молдовы.

Бесплатный газ "Газпрома" долгое время питал приднестровскую Кучурганскую электростанцию, которая экспортировала значительное количество электроэнергии в Молдову и использовала доходы от этих продаж для поддержки бюджета Приднестровья.

Между тем, Молдова увеличила импорт электроэнергии из Румынии, чтобы компенсировать потерянные поставки из Приднестровья.

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