Газовые протесты в Казахстане: президент поручил урегулировать цены на топливо

Газовые протесты в Казахстане: президент поручил урегулировать цены на топливо

В Казахстане установили на 180 дней предельные цены на топливо.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев поручил ввести временное государственное регулирование цен на сжиженный углеводородный газ, бензин и дизтопливо на 180 дней.

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О введении госрегулирования цен на моторные топлива говорится в заявлении по итогам совещания о социально-экономической ситуации в стране, опубликованном 5 января на сайте президента Казахстана.

Как сообщает Telegram-канал Tengrinews.kz, в Актюбинской, Атырауской и Мангистауской областях предельная цена на автомобильный газ составляет 50 тенге за литр (около 3,16 грн), а в отдаленных районах 55 тенге (3,47 грн).

В Шымкенте, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Туркестанской областях – 60 тенге за литр (3,80 грн), а в отдаленных районах 65 тенге (около 4,1 грн).

В Алматы – 65 тенге за литр (4,1 грн). В Нур-Султане, Акмолинской, Алматинской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях 70 тенге за литр (4,4 грн.), а в отдаленных районах 75 тенге (4,7 грн.).

Эти цены установлены на 180 дней.

Также временно ограничены цены на бензин.

АИ-80 – 89 тенге за литр (5,6 грн);

АИ-92 и АИ-93 – 182 тенге за литр (11,5 грн);

АИ-95 — 215 тенге за литр (13,6 грн).

Предельные цены на дизель:

260 тенге (16,4 грн) – в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

В других регионах – 240 тенге за литр (15 грн и 15 коп.).

Кроме того, чтобы стабилизировать цены на продукты, в Казахстане ввели запрет на вывоз за границу крупного и мелкого рогатого скота (на 6 месяцев), картофеля и моркови (на 3 месяца).

Также в стране обещают ввести временный мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги.

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Напомним, 5 января президент Республики Казахстан Касим-Жомарт Токаев одобрил отставку правительства страны на фоне массовых протестов из-за цены на газ.

Токаев в эфире одного из казахских телеканалов сообщил, что обратился за военной поддержкой к партнерам стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для преодоления в стране массового протеста.