Газовый кризис надвигается на Европу: ЕС не успевает избавиться от зависимости от России

ЕС не успевает избавиться от зависимости от России

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Европейский Союз сталкивается с трудностями в реализации плана по отказу от российской нефти и газа.

Об этом пишет Reuters.

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Европейский суд аудиторов в своем отчете отметил, что ЕС недостаточно инвестирует в достижение поставленных целей. Речь идет о полной замене российских энергоносителей диверсифицированными поставками ископаемого топлива, развитии возобновляемой энергетики и модернизации энергосетей.

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В частности, речь идет о расширении инфраструктуры, которая должна увеличить возможности передачи энергии между странами-членами ЕС в ближайшие годы.

Евросоюз постепенно сокращает импорт российского топлива с начала полномасштабной войны РФ против Украины в 2022 году. Благодаря санкциям против морских поставок российской нефти, блок практически полностью прекратил импорт российской сырой нефти.

В то же время доля российского газа в общем объеме его импорта в ЕС составляет 12%. К 2022 году этот показатель достигал 45%.

«Однако план ЕС по отказу от российских энергоносителей затормаживается именно тогда, когда энергетическая безопасность Европы снова сталкивается с угрозами из-за беспорядков на Ближнем Востоке», — отметили аудиторы.

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Дополнительной проблемой стало наполнение газохранилищ перед зимой. Война в Иране ограничивает мировые поставки, поэтому Европа сталкивается с трудностями при накоплении необходимых запасов.

По данным Gas Infrastructure Europe, газохранилища ЕС заполнены только на 67%. Это значительно меньше 80%, которые были достигнуты на аналогичный момент прошлого года.

Аналитики предупреждают, что такая ситуация может повлечь за собой резкий рост цен на газ зимой.

Дополнительным фактором станет запланированный запрет всего импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) с 1 января 2027 года в рамках плана ЕС по полному отказу от российского газа.

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Первоначально Европейская комиссия оценивала, что реализация плана по прекращению потребления российских энергоносителей потребует около 300 млрд евро инвестиций. Именно поэтому средства были предусмотрены в бюджете ЕС.

Однако, как отмечают аудиторы, страны использовали или выделили всего 54,3 млрд евро из этой суммы.

По мнению аудиторов, это может свидетельствовать либо об ошибочной оценке Европейской комиссией реальных инвестиционных потребностей, либо о том, что страны-члены ЕС сталкиваются с трудностями при реализации плана.

Ранее сообщалось, что Россия незаметно скупает подержанные газовозы и строит собственные суда, чтобы сохранить экспорт СПГ после введения новых ограничений Евросоюза.

Мы ранее информировали, что акции российского «Газпрома» обновили исторический минимум на Московской бирже, опустившись до 83,98 рубля за акцию.

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