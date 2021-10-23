Газовый кризис в ЕС: Франция выплатит по 100 евро 38 миллионам граждан

Это обойдется французскому правительству в 3,8 млрд евро.

Правительство Франции объявило о намерении выплатить по 100 евро единовременного пособия всем гражданам, чей ежемесячный чистый доход не превышает две тысячи евро.

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что соответствующее решение французские власти приняли на фоне резкого скачка цен на топливо и энергию.

Первые выплаты поступят работникам бизнеса в конце декабря, а госслужащие, студенты и пенсионеры получат деньги в начале 2022 года. В общем разовую помощь выделят примерно 38 миллионам французов.

Платеж в размере 100 евро не будет облагаться налогом. По словам премьер-министра страны Жана Кастекса, это обойдется правительству в 3,8 млрд евро. Глава правительства отметил, что эта сумма значительно меньше стоимости снижения пошлины на топливо.

Как пишет Le Monde, от резкого роста цен на топливо в частности существенно пострадали автомобилисты, поскольку дизельное топливо во Франции подорожало в среднем до рекордных 1,56 евро за литр, а неэтилированный бензин — до 1,62 евро за литр.

Резкий мировой скачок цен на энергоносители, указывают в СМИ, связывают с "огромным спросом со стороны предприятий, восстанавливающихся после длительного COVID-кризиса".

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