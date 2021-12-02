"Газпром" купил у российского олигарха соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники"

В Украине эти российские соцсети заблокированы с 2017 года.
Дочерняя компания "Газпрома" — "Согаз" — приобрела у российского миллиардера Алишера Усманова соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также почтовый сервис "Mail.ru".
Об этом сообщила пресс-служба "Согаз".
Сумма сделки не разглашается. В пресс-релизе компании только говорится, что совет директоров одобрил 45-процентное участие в капитале АО "МФ Технологии", который контролирует 57,3% акций VK (до недавнего времени — Mail.ru Group).
Российский газовый монополист "Газпром" контролирует 21,2% акций группы "Согаз". Остальные акции, согласно разным источникам, принадлежат людям, близким к Владимиру Путину.
В компанию Mail.ru Group, которую переименовали в VK в октябре 2021 года, входит:
- соцсеть "ВКонтакте";
- соцсеть "Одноклассники";
- почтовый сервис Mail.Ru;
- сервис доставки Delivery Club;
- My.Games, GeekBrains и другие продукты.
Отметим, что в Украине эти российские соцсети заблокированы с 2017 года.
Напомним, что основатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров получил французское гражданство.
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