"Газпром" полностью останавливает газопровод "Северный поток": какая причина

Российский "Газпром" полностью останавливает газопровод "Северный поток" после проведения регламентных работ до момента устранения всех замечаний по работе оборудования.

В "Газпроме" заявили об утечке масла во время работ на агрегате на станции "Портовая".

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"На газоперекачивающем агрегате Trent 60 (ГНА №24) КС "Портовая", что выполняюся совместно с представителями компании Siemens, обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава по разъемам клеммных соединений кабельных линий датчиков скорости ротора низкого и промежуточного", – говорится в заявлении.

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В то же время в "Газпроме" заверили, что акт обнаружения утечки масла подписали и представители компании Siemens.

Российская компания утверждает, что обнаруженные неисправности не позволяют обеспечить безопасную безаварийную работу газотурбинного двигателя. Так что дальнейшая эксплуатация агрегата Trent останавливается.

"До устранения замечаний по работе оборудования транспорт газа до газопровода "Северный поток" полностью остановлен", – заявили в "Газпроме".

Напомним, ранее в Кремле пригрозили Евросоюзу в случае введения лимита цен на российский газ.

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