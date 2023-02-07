"Газпром" создает собственную частную военную компанию: разведка сообщила детали

В разведке объяснили, что в РФ продолжается "гонка вооружений" среди основных политических игроков, активно создающих частные армии.
Российское ПАО "Газпром нефть" создает собственную частную военную компанию и соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Об этом сообщили в ГУР Минобороны Украины, опубликовав изображение распоряжения главы российского правительства.
"Энергетический монополист "газпром нефть" создает собственную частную военную компанию. Соответствующее распоряжение было подписано главой правительства рф михаилом мишустиным", — говорится в заявлении украинской разведки.
Там уточнили, что подписанный документ устанавливает, что учредителями организации будут "Газпром нефть" с размером доли в уставном капитале организации 70% и частная охранная организация "Стаф-центр" с долей 30%.
Что касается создания организации, российское правительство ссылается на закон "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", где указано, что предприятиям отрасли "может быть предоставлено право на учреждение частной охранной организации". Размер доли такого предприятия в уставном капитале созданной организации не может быть меньше 50%.
"Таким образом в России продолжается "гонка вооружений" среди основных политических игроков, активно создающих частные армии по примеру чвк "вагнер" евгения пригожина", — резюмировали в ГУР.
Напомним, в начале января российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский обратил внимание, что в РФ "растут, как грибы после дождя, частные армии". По словам оппозиционера, эти армии готовятся до гражданской войны внутри России за перераспределение собственности, потому что понимают, что война в Украине проиграна.
Отметим, что в то же время владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин оказался в тяжелой ситуации, ведь у него заканчиваются зэки-добровольцы для участия в войне против Украины. Именно поэтому вагнеровцы уже принялись призывать солдат НАТО ко вступлению в их ряды, сообщила российская политическая аналитик Ольга Курносова.
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