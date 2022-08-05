"Газпром" сжигает на границе с Финляндией газ, предназначенный для экспорта в Евросоюз

Из-за ограниченных поставок природного газа в Европу через "Северный поток" российский "Газпром" начал сжигать газ в промышленных масштабах.

Жители приграничного с Россией муниципалитета Финляндии наблюдают пламя газовых факелов на российской территории. Очевидно, "Газпром" сжигает излишки природного газа, поставки которого в Европу резко сократились.

Об этом сообщает финское издание Yle со ссылкой на свидетельства очевидцев.

Горение происходит вблизи компрессорной станции "Портовая" и одноименного LNG-терминала на территории России.

Спутниковые снимки системы мониторинга пожаров NASA показали, что этот процесс начался 17 июня, когда российская газовая компания сократила поставки в ЕС через "Северный поток" со 167 миллионов кубометров в сутки до 67 миллионов.

Жители муниципалитета Виролахти тоже сообщили журналистам, что видели огонь, бушующий за российской границей.

Специалисты объясняют, что сжигание газа бывает необходимым, если он не может быть доставлен потребителю, для поддержания постоянного давления в трубопроводе.

Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас отметил, что во время сжигания в факеле образуется так называемый черный углерод, то есть сажа, ускоряющая таяние снега и льда, попадая на него. Это, в свою очередь, ускоряет изменение климата в северных регионах.

Напомним, российская компания "Газпром" в конце мая полностью прекратила поставку газа в Финляндию. Причиной тому стал отказ финнов платить за газ в рублях.

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