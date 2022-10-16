"Газпром" угрожает остановить поставки газа в ЕС из-за ограничения цены

Россия прекратит поставки газа в Европейский союз, если страны примут решение о введении потолка цен.

Глава компании "Газпром" Алексей Миллер заявил, что Россия остановит поставки газа в страны Евросоюза, если будет принято решение об ограничении цены.

Об этом сообщает пропагандистское СМИ РБК.

По его словам, введение лимита цен на газ нарушает условия контрактов.

"Мы руководствуемся теми контрактами, которые подписаны. Такое одностороннее решение – это, конечно же, нарушение существенных условий контракта, которое влечет за собой прекращение поставок", — сказал Миллер.

Страны Евросоюза уже несколько недель обсуждают потолок цен на газ из России и не только, но согласовать ограничения до сих пор не удалось.

Газовый шантаж России

В начале сентября российский "Газпром" полностью остановил поставки газа в Европу из-за "Северного потока", рассказывая о якобы неисправности.

Однако президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что страны ЕС готовы к отопительному сезону и заполнили свои газохранилища на 80%.

Эксперт Украинского института будущего Иван Ступак подчеркнул, что европейцы поняли, что Россия не надежный партнер, возвращения к российскому газу не будет.

Эксперт также считает, что Евросоюз условно разделяет санкции на определенные уровни : более слабые и более жесткие. В зависимости от ситуации и получения желаемых результатов, ЕС выбирает, какой уровень ограничений вводить.

В субботу, 15 октября, мэр венгерской столицы города Будапешта Гергей Корачонь подверг резкой критике правительство Венгрии и его главы Виктора Орбана. Он обвинил премьер-министра страны, которого называют другом Путина, во лжи о пользе покупки газа у России.

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