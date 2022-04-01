"Газпром" уходит с немецкого рынка: страна отказалась платить за газ в рублях — СМИ

"Газпром" уходит с немецкого рынка: страна отказалась платить за газ в рублях — СМИ

Вместе с тем дочерние компании "Газпрома" прекращают работу в Чехии, Швейцарии и Великобритании.

Российский "Газпром" заявил, что уходит с немецкого рынка.

Об этом пишет издание Reuters.

Компания не дала никаких объяснений, почему решила уйти с немецкого рынка. Впрочем, СМИ сообщают, что такое решение "Газпром" принял из-за того, что Германия отказалась платить за российский газ в рублях.

Вместе с тем, дочерние компании "Газпрома" прекращают работу в Чехии, Швейцарии и Великобритании.

Напомним, Путин приказал "Газпрому" перевести расчеты по поставкам газа в Европу в рубли.

Между тем, страны G7 отклонили требование Москвы платить за импорт энергоносителей из России в рублях.

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