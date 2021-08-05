"Газпром" вдвое уменьшил объем поставок газа в Германию из-за пожара на российском заводе

Транзит через Украину, возможно, также снижается.

Из-за пожара, возникшего заводе в российском городе Уренгой было значительно снижено транзит по газопроводу "Ямал — Европа". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные немецкого газотранспортного оператора Gascade.

По состоянию на четверг, 5 августа, в 18.00 по московскому времени поставки газа на входе в газотранспортную систему Германии составляли 2,1 млн кубометров в час. После этого произошло резкое снижение — до 1 млн кубометров в час.

Причиной этого в "Газпроме" называют аварийную ситуацию, которая случилась в ночь на четверг на установке деетанизации конденсата первой очереди Уренгойского завода. В результате пожара, который сопровождал аварию, было временно приостановлено поставку нефтегазоконденсатной смеси на Сургутский завод по стабилизации конденсата. Пострадавших в результате аварии нет.

В Уренгое берет начало центральный газотранспортный коридор, который в центральной части РФ разветвляется на белорусское и украинское направления.

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Транзит российского газа через Украину, возможно, тоже снижается. По данным словацкого оператора Eustream, по состоянию на 20.20 по московскому времени 5 августа из Украины в словацкую систему поступило около 44 млн кубометров. Это почти вдвое меньше, чем в предыдущие дни, когда из Украины было поставлено 81 млн кубометров.

Поставки "Северным потоком" остаются стабильными.

Напомним, ранее, комментируя договоренность США и ФРГ по "Северному потоку-2", заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко назвал условие, при котором после 2024 года транзит российского газа по территории Украины будет сохранен.

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