Представитель МИД РФ Мария Захарова / © Associated Press

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Представитель МИД РФ Мария Захарова в истерике из-за заявления президента Кароля Навроцкого о том, что Польша будет помогать Украине «там, где бьют московитов» и набросилась на Варшаву с угрозами. В МИД Польши ей посоветовали посмотреть действия Москвы.

Об этом написал спикер МИД Польши Мацей Вевюр.

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«Мария Захарова снова угрожает Польше. Как обычно, время для фактов. Россия имеет территорию в 55 раз больше Польши, мощные месторождения и в 4 раза больше населения», — обратился он.

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Он жестко указал Захаровой, что пока Польша заботится о благосостоянии своих граждан, в России основой социальной политики «становятся пайки и гробы».

«Мы не отправляем солдат на фронт, где продолжительность жизни составляет около 30 минут. А наши политики спорят друг с другом даже стоя у открытых окон… вот где демократия», — отметил Вевюр.

Спикер дипломатического ведомства в очередной раз подчеркнул, что агрессор в войне в Украине — Россия. Он сочувствует странам, граничащим с ним — «государством, от которого приходится готовиться к обороне».

«Она просто забывает, что именно Россия угрожает и атакует своих соседей, будь то вооруженными или гибридными методами. Все хотели бы иметь соседа-государство, с которым можно торговать, спорить и дискутировать, а не агрессора, от которого приходится готовиться к обороне. Вместо того, чтобы снова искать виновных в Варшаве, пора обратиться в Москву, госпожа Захарова!», — подытожил он.

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Заявление Навроцкого вызвало истерику в Кремле

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий 6 августа в речи к годовщине выразил поддержку Украине, сказав, что Киев может рассчитывать на помощь там, где бьют московитов. Он отметил, что успех украинских сил в стратегических интересах Польши.

В МИД РФ отреагировали в традиционной манере угрозой. Спикер ведомства напомнил Варшаве, что Россия и Польша имеют общую границу. А Навроцкого назвала

Напомним, в МИД РФ обнаружили нового «хозяина» Украины. Если раньше эту роль пропагандисты занимали США, то теперь на это место поставили Францию.

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