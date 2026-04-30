Где дешевле жить в Европе: украинки сравнили цены в Испании, Польше и Германии

Украинцы сравнили цены на продукты в трех странах Европы. Как оказалось, самым дешевым является средний чек в Испании.

Об этом пишет украинка с ником viktoriia_mosia в TikTok.

Испания, Германия или Польша – где жить дешевле?

Три украинок пошли в Lidl в своей стране и приобрели одинаковый набор продуктов. Цены считали кратно килограмм или литр. Торговые марки могли несколько отличаться, когда не было одинаковых. В продуктовую корзину вошли следующие продукты:

картофель

молоко

масло

сливочное масло

сахар

кетчуп

куриная грудка

сыр

яйца

виски

По результатам эксперимента, менее всего одинаковый перечень продуктов стоит в Испании, его стоимость составила 57,15 евро. Далее следует Польша с показателем 58,12 евро. И больше всего пришлось заплатить украинке, проживающей в Польше — 61,01 евро.

«Разница минимальная, правда? Но есть нюанс: Польшу "подтянул" алкоголь - он дороже целых 10 евро! Без него картина была бы совсем другая», — отметила автор видео.

