Где дешевле жить в Европе: украинки сравнили цены в Испании, Польше и Германии

Компания украинцев решила провести эксперимент по сравнению с ценами в трех странах Европы — Испании, Польше и Германии.

Катерина Сердюк
Украинцы сравнили цены на продукты в трех странах Европы. Как оказалось, самым дешевым является средний чек в Испании.

Об этом пишет украинка с ником viktoriia_mosia в TikTok.

Испания, Германия или Польша – где жить дешевле?

Три украинок пошли в Lidl в своей стране и приобрели одинаковый набор продуктов. Цены считали кратно килограмм или литр. Торговые марки могли несколько отличаться, когда не было одинаковых. В продуктовую корзину вошли следующие продукты:

  • картофель

  • молоко

  • масло

  • сливочное масло

  • сахар

  • кетчуп

  • куриная грудка

  • сыр

  • яйца

  • виски

По результатам эксперимента, менее всего одинаковый перечень продуктов стоит в Испании, его стоимость составила 57,15 евро. Далее следует Польша с показателем 58,12 евро. И больше всего пришлось заплатить украинке, проживающей в Польше — 61,01 евро.

«Разница минимальная, правда? Но есть нюанс: Польшу "подтянул" алкоголь - он дороже целых 10 евро! Без него картина была бы совсем другая», — отметила автор видео.

Ранее украинка Марта, живущая возле Дурреса в Албании, рассказала о своих ежемесячных расходах , чем удивила пользователей соцсетей. Она отмечает, что аренда квартиры стоит ей около 280 евро, хотя цены в стране могут существенно колебаться в зависимости от локации. Коммунальные услуги обходятся примерно в 90 евро летом и до 140 евро зимой. На продукты пара тратит около 150 евро за один поход в магазин раз в несколько дней, а отдельно еще около 250 евро уходит на содержание собаки. Также Марта добавляет, что медицина для украинцев в Албании бесплатна, а стоматология по ценам примерно как в Украине.

