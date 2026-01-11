Где и почему водителям позволяют ездить без ремней безопасности

Ремень безопасности

Реклама

В большинстве стран мира ремни безопасности обязательны для водителей и пассажиров, а их игнорирование влечет штрафы. Однако существуют нетипичные исключения, когда правила работают наоборот, в частности, в Швейцарии.

Об этом пишет "Твоя МАШИНА".

На севере Швеции зимой появляются так называемые ледовые дороги. Это временные маршруты, проложенные прямо поверх замерзших рек и озер. Поскольку объезды занимают десятки километров, местные власти разрешают движение автотранспорта непосредственно по льду. Впрочем, передвижение такими путями регулируется отдельными правилами, и они могут удивить.

Реклама

Одно из главных ограничений – запрет пользоваться ремнями безопасности.

Зачем отменяют ремни

Эксперты объясняют: ледяная поверхность нестабильна, а риск провалиться под лед хоть и минимальный, но реальный. В случае чрезвычайной ситуации водитель и пассажиры должны как можно быстрее покинуть автомобиль. Застегнутые ремни могут задержать драгоценные секунды и усложнить эвакуацию.

Более того, движение по ледяным дорогам строго регламентировано:

максимальная скорость – не более 30 км/ч;

дистанция между автомобилями – не менее 50 метров;

останавливаться запрещено, ведь повторный старт может создать опасность и дополнительную нагрузку на лед.

Такие маршруты работают только в стабильных погодных условиях и постоянно контролируются специальными службами.

Реклама

Ранее специалисты раскрыли интересный способ борьбы со льдом на лобовом стекле.

Да, в компании LeaseCar советуют обратить внимание на обычный лук. Ее нужно разрезать пополам и протереть лобовое стекло, прежде чем оставить автомобиль на ночь. Как объясняется, натуральные масла создают тонкий защитный слой, мешающий влаге намерзать и разрушающий иней в процессе образования.