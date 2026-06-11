Где лучше всего сидеть в самолете на случай аварии: пилот объяснил

Самолет / © Unsplash

Реклама

Выбор пассажирского кресла в конце салона не гарантирует лучших шансов на выживание в случае авиакатастрофы. Безопасность конкретного места зависит от множества факторов при падении, поэтому выделить одну универсальную защищенную зону в самолете невозможно.

Об этом пишет ladbible.

Опытный пилот American Airlines Стив Шайбнер в программе «Спроси капитана» назвал мифом мнение о том, что хвостовая часть самолета самая безопасная во время аварии.

Реклама

Шайбнер отметил, что в истории авиации бывали уникальные случаи спасения в совершенно разных частях салона. В качестве примера бывший пилот привел рейс компании Air India под номером 171, где единственный выживший пассажир сидел на месте 11A.

Также он отметил, что обычно во время аварий передняя часть самолета принимает на себя основной удар от столкновения, поэтому логично предположить, что задняя часть меньше подвержена этому воздействию.

«Я не знаю, разбили ли они самолет или нет. Было бы интересно посмотреть, будь у меня выбор: сзади или спереди, и я бы знал, что самолет разобьется, я бы выбрал сзади. Конечно, почему бы и нет? — подытожил пилот.

В то же время, научные исследования и эксперименты демонстрируют разные результаты. Во время краш-теста 2012 года, когда самолет Boeing 727-200 специально разбили для проверки безопасности, манекены в первых семи рядах полностью «погибли». В то время как пассажиры в средней и хвостовой частях салона имели высокие шансы выжить.

Реклама

Профессор Массачусетского технологического института Р. Джон Хансман подтвердил, что передняя часть самолета во время аварии действует как амортизатор, поэтому места в конце салона иногда действительно безопасны. Однако доцент Авиационного университета Эмбри-Риддл Кэри Грант подчеркнул, что реальная безопасность зависит от места удара, скорости и угла падения самолета.

Бывший руководитель безопасности авиации США отметил, что больше всего шансов у тех пассажиров, которые сидят близко к аварийному выходу, ведь они могут быстрее выйти. А руководительница компании The Interaction Group Триша Фергюсон добавила, что все самолеты и их двери устроены по-разному. Поэтому он советует перед каждым взлетом обязательно читать инструкцию по безопасности.

Напомним, пассажир авиакомпании Frontier Airlines попытался открыть аварийную дверь прямо во время полета, из-за чего самолет пришлось срочно усадить в Майами. Этот случай заставил людей снова заговорить о безопасности в воздухе. Однако, как говорят законы физики и инженеры, открыть дверь самолета на большой высоте силами одного человека просто невозможно.

Новости партнеров