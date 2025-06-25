Где можно выжить после ядерной войны: эксперт назвала всего два места на планете

Ядерная война— на планете есть только два места, где можно выжить / © ТСН.ua

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Ядерная война была бы разрушительной и распространила радиацию почти по всему миру, но эксперт раскрыл единственный регион, где можно пережить ядерный апокалипсис.

Об этом пишет Daily Mail.

Журналистка-расследовательница Энни Якобсен объяснила, почему людям, стремящимся избежать ужасных последствий Третьей мировой войны, следует рассмотреть возможность побега в Австралию или Новую Зеландию.

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По ее мнению, эти страны Южного полушария будут единственным местом, которое сможет поддержать сельское хозяйство после ядерной катастрофы в северной части мира.

Якобсен обсудила жуткую хронологию, по которой ядерная война уничтожит большую часть Земли, во время разговора с ведущим подкастом Стивеном Бартлеттом.

«Такие места, как Айова или Украина, будут покрыты снегом в течение 10 лет. Поэтому сельское хозяйство терпит неудачу, а когда сельское хозяйство терпит неудачу, люди просто умрут», — считает журналистка.

«Кроме того, у вас есть радиационное отравление, поскольку озоновый слой будет настолько поврежден и разрушен, что вы не сможете находиться на улице под солнечным светом», — говорила Якобсен во время подкаста 2024 года.

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«Люди будут вынуждены жить под землей. Так что вы должны представить себе людей, живущих под землей, борясь за еду повсюду, кроме Новой Зеландии и Австралии», — продолжила она.

Еще до обострения кризиса на Ближнем Востоке Якобсен опубликовала книгу под названием «Ядерная война: сценарий», в которой шокирующими подробностями изложено, как будет конец света во время Третьей мировой войны.

«Сотни миллионов людей погибнут»

По мнению журналистки, после ядерной войны наступит ядерная зима — сильное, продолжительное глобальное похолодание.

В полномасштабной войне, где многие города пострадают от ядерных бомб, эти взрывы повлекут за собой огромные пожары, горение зданий, лесов и других сооружений. Дым и сажа от этих пожаров поднимались бы высоко в небо, в часть атмосферы, называемой стратосферой, где они могут оставаться годами, поскольку дождь не может смыть их. Этот толстый сажий слой блокировал бы солнечный свет от достижения поверхности Земли, словно гигантская тень над планетой.

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Из-за меньшего количества солнечного света Земля станет гораздо холоднее. Эксперты, с которыми общалась Якобсен в своей книге, предусмотрели, что температура в США упадет, что сделает сельское хозяйство невозможным.

Этот холод и тьма привели бы к массовой нехватке пищи и голода. Животные и рыбы также боролись бы за выживание, что сделало бы пищу еще более дефицитной.

По мнению журналистки, из 8 миллиардов населения Земли выживет максимум три миллиарда.

Где можно будет выжить

Единственными местами, где действительно может развиваться сельское хозяйство, Якобсен называет Австралию и Новую Зеландию.

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Сидней, Австралия / © Pexels

Кроме того, что обе страны способны производить продукты питания после ядерной войны, Австралия и Новая Зеландия обладают рядом других факторов, которые делают эту часть мира убежищем от глобального разрушения.

Они находятся вдали от основных ядерных государств, которые, вероятно, спровоцировали бы мировую войну — США, России и Китая.

Являясь островными державами, их изоляция в Тихом и Южном океанах ограничивает радиоактивные осадки от ядерных взрывов на севере.

Ранее бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что после перемирия между Ираном и Израилем «Третья мировая война временно откладывается».

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