Где найти работу украинцам в Германии без знания языка и без квалификации, сколько можно зарабатывать

Работа в Германии

Для многих украинцев, оказавшихся в Германии из-за войны войны, первый вопрос после решения жилищных и бытовых вопросов — как быстро найти работу, когда нет свободного владения немецким языком и нет формальной профессиональной квалификации.

Кто имеет право работать

Очень важно понимать, что юридически украинцы в Германии не являются классическими беженцами в смысле Женевской конвенции. Есть два разных статуса, которые часто путают:

«Беженец» (Flüchtlingsstatus) — это статус людей, которые ищут убежище по процедуре Asyl и ожидают решения о предоставлении политического убежища;

«Временная защита» (vorübergehender Schutz) — именно этот статус получил большинство граждан Украины после 24 февраля 2022 года, согласно § 24 Закона о пребывании (Aufenthaltsgesetz).

Эти два статуса отличаются правами. Украинцы с временной защитой имеют законное право на работу без отдельного разрешения. Их вид на жительство (Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG) предоставляется автоматически на основании директивы ЕС 2001/55/EG и включает следующие права:

проживание в Германии (сначала на один год с возможностью продления);

доступ к рынку труда — то есть полное право работать;

право получать социальные выплаты через Jobcenter;

возможность обучения, посещения курсов и участия в интеграционных программах.

На свидетельстве о проживании для украинцев есть официальная запись Erwerbstätigkeit erlaubt, что означает работа разрешена. Именно поэтому Jobcenter и Федеральное агентство занятости активно помогают гражданам Украины трудоустроиться, а у украинцев есть равные условия для легальной работы, как и другие резиденты страны.

Исключение составляют только те, кто еще не получил вид на жительство (§ 24 AufenthG) или подал заявление на политическое убежище (Asyl) — в таких случаях разрешение на работу временно ограничено до принятия решения. Однако большинству украинцев в этом не нужно — статус временной защиты дает все необходимые права сразу.

Куда обращаться для поиска работы прежде всего: Jobcenter и Федеральное агентство занятости

Первый шаг — обратиться в местный Jobcenter или Agentur für Arbeit (Федеральное агентство занятости). Эти учреждения работают с людьми из Украины, помогают с регистрацией, консультируют о доступных вакансиях, социальных выплатах и возможностях интеграции на рынок труда. Для беженцев часто доступны специальные программы трудоустройства и консультации на украинском или английском языках в больших центрах, а также услуги по поиску работы и подбору краткосрочных вариантов занятости. Обращение к Jobcenter — важный старт, поскольку они также помогут с оформлением и сообщат о локальных вакансиях и ярмарках труда.

Какие работы доступны без знания языка и без диплома

Рынок труда в Германии пользуется спросом на так называемые «unskilled» (без специальной подготовки) позиции.

Среди наиболее распространенных вариантов для людей без знания языка и без формальной квалификации работа на складах (Lagerhelfer),

упаковщики,

уборщики и клининговые службы,

сезонные работы в аграрном секторе,

подсобные работы на строительстве,

помощники на производстве,

работа в столовых и кухонная помощь в отелях или общепитах.

Часто такие вакансии доступны через временные агентства труда (Zeitarbeit), которые набирают людей быстро и предлагают почасовую оплату. Отдельные платформы и агентства специализируются именно на краткосрочных и ночных сменах, не требующих совершенной немецкой.

Временные агентства, Minijob и другие форматы занятости

Если вам нужен быстрый доход, следует искать работу через временные агентства (Zeitarbeit) и сайты с вакансиями или рассматривать формат Minijob (мелкая занятость). Minijob — это вариант для подработки с ограниченным месячным доходом (правила менялись в последние годы, поэтому важно проверять актуальный предел в каждом конкретном году). Minijob подходит для тех, кто пока не может работать полный рабочий день из-за языкового барьера или семейных обязанностей, но нуждается в стабильном дополнительном доходе. Временные агентства могут предложить и короткие контракты с почасовой оплатой, и путь к постоянному трудоустройству — часто после нескольких месяцев трудоспособности работника.

Сколько в среднем можно зарабатывать — ориентировочные расчеты

Ориентир для минимальной почасовой оплаты в Германии — центральный показатель минимальной заработной платы, применяемый к большинству непрофессиональных работ.

По официальным данным, общий минимум в стране установлен на уровне 12,82 евро в час (по состоянию на 1 января 2025 года).

Это означает, что человек без квалификации, работающий неполный рабочий день (20 часов/неделя), при оплате на уровне минимума может получать примерно 1110 евро брутто в месяц; при 30 часах — около 1 667 евро; при полной занятости 40 часов — около 2 222 евро брутто. Бруто означает сумму к вычету налогов, сборов и других обязательных отчислений. это полная начисленная сумма, заработной платы.

Если почасовая ставка в конкретной вакансии выше (например, 14,50 или 17,00 евро/час), соответствующие месячные доходы растут пропорционально — до 2 500–2 900 евро брутто.

Практические шаги: что нужно сделать, чтобы начать работу

Прежде всего, необходимо иметь базовые документы: регистрацию места жительства (Anmeldung), идентификационный номер (Steueridentifikationsnummer) и банковский счет для получения зарплаты.

Jobcenter/Arbeitsagentur помогут с перечнем конкретных документов и часто направляются на собеседования или на ярмарки вакансий.

Если вы оформлены в качестве беженца по § 24 AufenthG, работодателю не нужно дополнительно получать разрешение на работу. В то же время полезно обратиться в местные благотворительные организации и волонтерские центры — у них часто есть списки предприятий, которые готовы трудоустраивать людей без знания языка.

Языковые курсы и интеграция — инвестиция в будущий доход

Хотя существуют вакансии, где можно начать без знания немецкого, для повышения заработка и получения более стабильной работы знание языка чрезвычайно важно. Федеративное ведомство по миграции и беженцев (BAMF) организует интеграционные курсы, где можно изучать язык и получить базовое представление о жизни в Германии. Учеба может значительно расширить спектр доступных вакансий — от квалифицированных помощников до позиций в сфере ухода (Pflegehilfe) или официального признания имеющихся квалификаций.

Советы при поиске работы без знания языка

Полезно искать работодателей, уже имеющих опыт трудоустройства иностранцев — большие логистические центры, сети супермаркетов, клининговые компании, небольшие производственные цеха и сезонные фермерские хозяйства. При трудоустройстве через Zeitarbeit вы скорее получите первый контракт; часто после нескольких месяцев компания-заказчик может взять работника напрямую. Не менее важны базовые знания трудовых прав, даже без знания языка, вы имеете право на минимальную оплату труда и социальные гарантии.

Следовательно, начать работать в Германии без знания языка и без квалификации вполне реально. Самые быстрые варианты — склады, клининг, вспомогательные работы на производстве, сезонный аграрный труд и Minijob. Заработок при минимальной ставке — от 1 100 до 2 300 евро брутто, а через Zeitarbeit или на логистических предприятиях можно зарабатывать до 3 000 €. Главное — иметь вид на жительство по § 24 AufenthG, обратиться в Jobcenter, открыть банковский счет и параллельно начать языковые курсы.