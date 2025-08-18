"Где он?": Трамп не смог найти президента Финляндии на брифинге

Президент Финляндии Александр Стубб сидит справа от Владимира Зеленского / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп попал в конфуз во время брифинга с участием европейских лидеров и Владимира Зеленского. Трамп не смог найти президента Финляндии Стубба, когда представлял его, хотя финский лидер сидел прямо напротив.

«Президент Стубб из Финляндии. Он где-то… где-то среди нас…», — растерянно ищет глазами лидера Финляндии Трамп.

«Я вот здесь», — невозмутимо говорит Стубб.

«Ты выглядишь лучше, чем когда-либо. Ты проделал отличную работу, и мы хотели, чтобы ты был здесь», — ответил Трамп.

Когда президент США предоставлял слово Стуббу, то назвал его «молодыми и сильным лидером». Заметим, что Стуббу 57 лет.

В ответ лидер Финляндии пошутил, что расскажет об этом комплименте своей жене.

Далее Стубб говорит, что, по его мнению, «за последние две недели мы, вероятно, добились большего прогресса в прекращении этой войны, чем за последние три с половиной года».

Стубб объясняет, почему он присутствует как представитель Финляндии, потому что его страна имеет большую границу с Россией.

«У нас, конечно, есть собственный исторический опыт с Россией… и если посмотреть на позитивные стороны нашего нынешнего состояния, то мы нашли решение в 1944 году, и я уверен, что мы сможем найти решение в 2025 году, чтобы положить конец агрессивной войне России и достичь продолжительного и справедливого мира. Ситуация очень сложная, но именно поэтому мы здесь», — добавил Стубб, намекая, что по итогам войны с СССР Финляндия потеряла значительную часть своей территории, но сумела сохранить независимость и не попала за «железный занавес» Кремля.

