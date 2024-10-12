Где похоронен Колумб и кем он был по национальности: сенсационное открытие ученых

Испанские ученые с помощью анализа ДНК подтвердили, что останки Колумба действительно похоронены в гробнице в Севильском соборе в Испании. Эта находка решает давние прения относительно места его последнего упокоения. Кроме того, может быть окончательно решен вопрос национальности первооткрывателя Америки.

Об этом сообщает New York Post.

Под руководством эксперта-криминалиста Мигеля Лоренте исследователи проанализировали крошечные образцы останков из Севильи, сравнивая их с останками известных родственников Христофора Колумба.

Выводы их исследования будут обнародованы в документальном фильме под названием "ДНК Колумба: Настоящее происхождение", который будет транслировать национальный вещатель Испании TVE.

Хотя Лоренте не раскрыл окончательные результаты во время недавнего брифинга, он заявил, что современные технологии окончательно подтвердили, что останки в Севилье принадлежат Колумбу.

Он признал проблемы с исследованием национальности Колумба из-за большого количества привлеченных данных, но отметил, что результаты "почти абсолютно достоверны".

Традиционно считается, что Колумб происходил из итальянской Генуи, но альтернативные теории предполагают, что он мог быть испанским евреем, греком, баском или португальцем.

Останки Колумба имеют сложную историю перемещения.

Он умер в Вальядолиде, Испания, в 1506 году, но хотел, чтобы его похоронили на Эспаньоле, ныне Доминиканская Республика и Гаити. Его останки были перевезены на Кубу в 1795 году, а позже считалось, что их перевезли в Севилью в 1898 году.

Однако некоторые данные свидетельствуют о том, что части его останков все еще могут быть в Карибском бассейне, поскольку фрагменты костей, которые, как полагают, принадлежали Колумбу, были найдены в свинцовом гробу в Санто-Доминго в 1877 году.

Напомним, исследователь самого известного в мире серийного убийцы Джека-потрошителя считает, что он разоблачил его, и даже создал изображение того, какой он мог выглядеть.

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