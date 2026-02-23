Где прячутся генералы армии РФ: роспропаганда показала видео секретного бункера

Что показала пропаганда РФ перед годовщиной войны

Перед годовщиной вторжения в Украину РФ продемонстрировала военные бункеры.

Об этом говорится в сюжете пропагандистских медиа, передает Телеграмм-канал «Советник».

Российские пропагандистские ресурсы обнародовали кадры из подземного командного пункта, позиционирующегося как сверхзащищенный объект, способный выдержать масштабные удары.

Бункер, показывающий российские СМИ Фото скрин видео

В сюжете говорится о так называемом тоннеле «Восход», который якобы начали строить еще в 1969 году силами метростроевцев. По словам авторов сюжета, были проложены километры подземных ходов, а сам объект дополнительно углубили для максимальной безопасности.

Пропагандисты подчеркивают, что по тоннелям можно передвигаться на автомобиле типа УАЗ, а по габаритам там «легко пройдут даже танки». Сверху несколько метров защитного слоя: бетонные плиты, деревянные перекрытия и насыпь грунта. Все это, как утверждается, должно выдержать удар танков и авиабомб.

Так называемый тоннель Восток Фото: скрин видео

«Сердце подземного командного пункта — ситуационный центр», — говорится в сюжете.

На обнародованных кадрах видны мониторы, на которые в режиме онлайн передается изображение разведывательных и ударных дронов.

Кремль вовсю демонстрирует готовность продолжать войну

Появление таких материалов именно в канун годовщины вторжения выглядит как сознательный сигнал, что глава РФ Владимир Путин не только не демонстрирует готовности к завершению войны, но и подчеркивает свою подготовку к ее продолжению. Акцент на защищенных бункерах и системах управления боевыми действиями делается для попытки показать выносливость военной машины и готовность к длительному противостоянию.

Тем временем потери РФ на фронте катастрофические. По количеству погибших и уничтоженной техники россияне пересекли новую психологическую отметку. Так, на днях стало известно, что по состоянию на февраль ВСУ уничтожили 1258890 солдат Российской Федерации. Только за сутки 20-21 февраля было ликвидировано еще 1010 военных.