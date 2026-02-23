ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
430
Время на прочтение
2 мин

Где прячутся генералы армии РФ: роспропаганда показала видео секретного бункера

В сюжете пропагандистов — тоннели, бетонные перекрытия и онлайн-контроль дронов. Появление кадров перед годовщиной вторжения свидетельствует о нежелании Кремля сворачивать войну.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Где прячутся генералы армии РФ: роспропаганда показала видео секретного бункера

Что показала пропаганда РФ перед годовщиной войны

Перед годовщиной вторжения в Украину РФ продемонстрировала военные бункеры.

Об этом говорится в сюжете пропагандистских медиа, передает Телеграмм-канал «Советник».

Российские пропагандистские ресурсы обнародовали кадры из подземного командного пункта, позиционирующегося как сверхзащищенный объект, способный выдержать масштабные удары.

Бункер, показывающий российские СМИ Фото скрин видео

Бункер, показывающий российские СМИ Фото скрин видео

В сюжете говорится о так называемом тоннеле «Восход», который якобы начали строить еще в 1969 году силами метростроевцев. По словам авторов сюжета, были проложены километры подземных ходов, а сам объект дополнительно углубили для максимальной безопасности.

Російська пропаганда оприлюднила кадри підземного командного пункту напередодні річниці вторгнення в Україну

Пропагандисты подчеркивают, что по тоннелям можно передвигаться на автомобиле типа УАЗ, а по габаритам там «легко пройдут даже танки». Сверху несколько метров защитного слоя: бетонные плиты, деревянные перекрытия и насыпь грунта. Все это, как утверждается, должно выдержать удар танков и авиабомб.

Так называемый тоннель Восток Фото: скрин видео

Так называемый тоннель Восток Фото: скрин видео

«Сердце подземного командного пункта — ситуационный центр», — говорится в сюжете.

На обнародованных кадрах видны мониторы, на которые в режиме онлайн передается изображение разведывательных и ударных дронов.

Кремль вовсю демонстрирует готовность продолжать войну

Появление таких материалов именно в канун годовщины вторжения выглядит как сознательный сигнал, что глава РФ Владимир Путин не только не демонстрирует готовности к завершению войны, но и подчеркивает свою подготовку к ее продолжению. Акцент на защищенных бункерах и системах управления боевыми действиями делается для попытки показать выносливость военной машины и готовность к длительному противостоянию.

Тем временем потери РФ на фронте катастрофические. По количеству погибших и уничтоженной техники россияне пересекли новую психологическую отметку. Так, на днях стало известно, что по состоянию на февраль ВСУ уничтожили 1258890 солдат Российской Федерации. Только за сутки 20-21 февраля было ликвидировано еще 1010 военных.

Дата публикации
Количество просмотров
430
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie