"Где ПВО? А нет": эксперт рассказал, почему российская система не смогла отразить атаку дронов на Москву

ПВО вокруг Москвы перегружается во время массированных ударов

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Несмотря на то, что значительная часть российских систем противовоздушной обороны сосредоточена вокруг Москвы, даже столь плотная сеть имеет уязвимые места. Российская ПВО не является абсолютно непроницаемой и может иметь проблемы при массированных или комбинированных атаках.

Это объяснил авиационный эксперт Константин Криволап в эфире «Киев 24».

По его словам, вокруг российской столицы действительно создана многоуровневая система обороны с несколькими кольцами разных комплексов. Однако, каждый отдельный элемент имеет ограниченный радиус действия и не может одновременно контролировать все направления.

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Если, например, комплекс отработал по группе целей и показал хороший результат, он не может работать непрерывно. Ему нужно время на перезарядку, восстановление готовности и техническое обслуживание. И в этот момент может появиться другая цель», — объяснил Криволап.

Вертикаль управления

Эксперт отметил, что российская система ПВО построена по принципу жесткой вертикальной структуры управления. По его мнению, это создает проблему быстрого обмена информацией и координации между различными элементами обороны.

«Русское ПВО по своей идеологии соответствует вертикальной системе управления. Там недостаточно развиты горизонтальные связи между подразделениями, которые должны быстро реагировать на изменившуюся ситуацию», — сказал он.

Криволап также обратил внимание, что российские комплексы С-300 и С-400 имеют основное предназначение — бороться с аэродинамическими целями, такими как самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и большие беспилотники. В то же время, их эффективность против отдельных типов быстрых или нестандартных целей может быть ограничена.

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По словам эксперта, именно поэтому даже значительное количество средств ПВО вокруг Москвы не гарантирует полную защиту города.

«Когда россияне взывают: „Где ПВО?“, а нет ПВО. Она может быть занята, перезаряжаться или просто не успевать реагировать на новую волну целей», — подытожил Криволап.

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