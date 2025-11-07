- Дата публикации
Где работает больше всего украинских беженцев: рейтинг стран
Почти четверо из пяти украинских беженцев трудоспособного возраста нашли работу в Польше, что вывело страну в лидеры рейтинга.
Среди стран, принявших украинских беженцев, зафиксирован огромный разрыв в уровнях трудоустройства, который варьируется от 78% до 17%. Лучший результат демонстрирует Польша, тогда как Испания и Норвегия отстают.
Об этом сообщает Notes from Poland.
Самый высокий уровень трудоустройства среди украинских беженцев зафиксирован в Польше — там работа есть почти у четверых из пяти людей трудоспособного возраста, которые находятся под временной защитой. В тройку стран-лидеров также вошли Литва и Великобритания.
В то же время в таких странах, как Испания, Латвия и Норвегия, уровень занятости украинцев остается относительно низким.
В каких странах работает больше всего украинских беженцев?
Согласно отчету Организации экономического сотрудничества и развития (OECР), у 78% украинских беженцев в Польше есть работа. На втором месте — Литва (72%), а замыкает тройку Великобритания (69%).
10 стран с самой высокой долей трудоустроенных украинцев:
Польша — 78%
Литва — 72%
Великобритания — 69%
Швеция — 66%
Чехия — 63%
Дания — 62%
США — 61%
Эстония — 59%
Нидерланды — 59%
Франция — 42%.
В то же время в некоторых странах показатели значительно ниже: в Испании трудоустроено лишь 17% украинских беженцев, в Норвегии — 31%, а в Латвии — 33%.
Почему такие различия?
Аналитики OECР объясняют, что уровень занятости украинцев в разных странах зависит от нескольких факторов — структуры местных рынков труда, квалификации новоприбывших и эффективности государственных программ интеграции.
Высокий показатель Польши, в частности, связывают с географической близостью к Украине, языковым сходством и оперативным открытием доступа беженцев к рынку труда.
Таким образом, страны, которые быстро адаптировали свою политику к потребностям украинцев, сегодня демонстрируют самые успешные результаты по интеграции украинских беженцев в свои экономики.
К слову, в странах Евросоюза сейчас находятся около 4,7 млн украинских граждан под механизмом временной защиты, и это количество еженедельно растет. Спецпредставитель ЕС Илва Йоханссон заявила, что Евросоюз переходит к новому этапу сотрудничества с украинцами — от временной защиты к партнерству и формированию диаспоры. Она подчеркнула, что временная защита должна оставаться временной.
Заметим, немецкое правительство рассматривает возможность отмены права на получение социальной помощи для украинских беженцев, которые не работают.