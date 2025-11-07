ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
323
Время на прочтение
2 мин

Где работает больше всего украинских беженцев: рейтинг стран

Почти четверо из пяти украинских беженцев трудоспособного возраста нашли работу в Польше, что вывело страну в лидеры рейтинга.

Автор публикации
Ирина Лабьяк
Украинские беженцы

Украинские беженцы / © ТСН.ua

Среди стран, принявших украинских беженцев, зафиксирован огромный разрыв в уровнях трудоустройства, который варьируется от 78% до 17%. Лучший результат демонстрирует Польша, тогда как Испания и Норвегия отстают.

Об этом сообщает Notes from Poland.

Самый высокий уровень трудоустройства среди украинских беженцев зафиксирован в Польше — там работа есть почти у четверых из пяти людей трудоспособного возраста, которые находятся под временной защитой. В тройку стран-лидеров также вошли Литва и Великобритания.

В то же время в таких странах, как Испания, Латвия и Норвегия, уровень занятости украинцев остается относительно низким.

В каких странах работает больше всего украинских беженцев?

Согласно отчету Организации экономического сотрудничества и развития (OECР), у 78% украинских беженцев в Польше есть работа. На втором месте — Литва (72%), а замыкает тройку Великобритания (69%).

10 стран с самой высокой долей трудоустроенных украинцев:

  1. Польша — 78%

  2. Литва — 72%

  3. Великобритания — 69%

  4. Швеция — 66%

  5. Чехия — 63%

  6. Дания — 62%

  7. США — 61%

  8. Эстония — 59%

  9. Нидерланды — 59%

  10. Франция — 42%.

В то же время в некоторых странах показатели значительно ниже: в Испании трудоустроено лишь 17% украинских беженцев, в Норвегии — 31%, а в Латвии — 33%.

Почему такие различия?

Аналитики OECР объясняют, что уровень занятости украинцев в разных странах зависит от нескольких факторов — структуры местных рынков труда, квалификации новоприбывших и эффективности государственных программ интеграции.

Высокий показатель Польши, в частности, связывают с географической близостью к Украине, языковым сходством и оперативным открытием доступа беженцев к рынку труда.

Таким образом, страны, которые быстро адаптировали свою политику к потребностям украинцев, сегодня демонстрируют самые успешные результаты по интеграции украинских беженцев в свои экономики.

К слову, в странах Евросоюза сейчас находятся около 4,7 млн украинских граждан под механизмом временной защиты, и это количество еженедельно растет. Спецпредставитель ЕС Илва Йоханссон заявила, что Евросоюз переходит к новому этапу сотрудничества с украинцами — от временной защиты к партнерству и формированию диаспоры. Она подчеркнула, что временная защита должна оставаться временной.

Заметим, немецкое правительство рассматривает возможность отмены права на получение социальной помощи для украинских беженцев, которые не работают.

