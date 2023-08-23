Где раньше оконфузилась РФ: на Луне высадилась индийская межпланетная станция "Чандраян-3"

На южном полюсе Луны 23 августа Индия первой в мире усадила свою межпланетную станцию "Чандраян-3" с луноходом на борту, чего несколько дней назад не удалось сделать России.

Об этом Индийская организация космических исследований и разработок (ISRO) сообщила в ходе прямой видеотрансляции.

За посадкой "Чандраян-3" следили много людей во всем мире. Эта миссия стала третьей для Индии в исследовании Луны. К спутнику Земли межпланетная станция отправилась 14 июля. Она состоит из посадочного модуля и ровера, достигших окололунной орбиты на высоте 153 км над спутником и начавших спускаться на его поверхность.

Предполагается, что посадочный модуль лунохода будет работать на Луне один лунный день, это примерно две земные недели. Цель – оценить сейсмическую активность Луны, ее рельеф возле южного полюса и исследовать поток космических заряженных частиц на спутник.

Заметим, Индия – четвертая страна, которой удалась мягкая посадка на Луну. До этого подобную посадку проводили США, СССР и Китай.

Напомним, 20 августа российский космический аппарат "Луна-25", который должен был совершить посадку на Луне в районе Южного полюса, столкнулся со спутником Земли и "прекратил свое существование".

Читайте также: