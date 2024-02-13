"Где-то готовится решение": дипломат объяснил, почему Маск заявил, что "Путин не может проиграть"

По словам Руслана Осипенко, Илон Маск настаивает на концепте, что нет сценария победы.

Илон Маск делает неоднозначные заявления о помощи Украине и о Путине потому, что не видит разработанного плана победы над Россией.

Об этом сказал дипломат, эксперт-международник Руслан Осипенко в эфире телеканала "Эспрессо".

"Илон Маск настаивает на концепте, что нет сценария победы. Почему Маск высказывается в этом плане? Он не видит, чтобы политические элиты разработали план победы над Россией. А раз нет плана победы, то Маск понимает, что будут договариваться. Поэтому он так смело. пишет, что Россия в любом случае не проиграет, зная, что где-то там уже готовится это решение", – объяснил Осипенко.

По словам дипломата, анализ открытых источников говорит о том, что Запад подталкивает уже Россию и Украину к договоренностям.

"Потому что Украине задерживается помощь, а России активно взялись перекрывать кислород на доходы. Байден лично в декабре подписал несколько распоряжений об усилении контроля за торговлей нефтью и финансовой сферой. То есть об ограничении финансовых операций с российскими компаниями, под санкциями. Это значит, что уменьшают потенциал и России и Украины для продолжения войны. То есть будут подталкивать садиться за стол переговоров", – подчеркнул Осипенко.

Напомним, 13 февраля американский миллиардер Илон Маск заявил, что президент России Владимир Путин ни в коем случае не может проиграть в российско-украинской войне. Он также выступил против принятия законопроекта о помощи Украине.

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