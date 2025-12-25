Где в ЕС украинцам предлагают самые высокие зарплаты: список стран-лидеров

Деньги / © Associated Press

Европейский Союз демонстрирует существенный разрыв в уровне доходов между разными регионами. Лидерами по уровню заработных плат являются страны Западной и Северной Европы, где годовой доход превышает отметку в 50 тысяч евро (свыше 2,5 млн грн).

Об этом сообщает портал Visit Ukraine.

Топ стран с высокими зарплатами

Люксембург, Дания и Ирландия возглавляют рейтинг;

Бельгия, Австрия и Германия замыкают группу лидеров.

Высокие заработки в этих государствах обусловлены стабильной экономикой, а также преобладанием технологического и финансового секторов.

Где платят меньше всего? На противоположной стороне рейтинга оказались страны Центральной и Юго-Восточной Европы, в том числе Болгария, Венгрия и Греция. Здесь средние доходы могут быть в несколько раз ниже показателей лидеров. Аналитики объясняют это более низкой производительностью труда, более слабым влиянием профсоюзов и меньшей долей высокотехнологичных отраслей в экономике.

Номинальная зарплата по сравнению с покупательной способностью

Несмотря на значительную разницу в цифрах, эксперты отмечают: высокая зарплата не всегда означает более высокий уровень жизни. Важным показателем покупательская способность — количество товаров и услуг, которые можно приобрести за полученные деньги.

Если учитывать реальные цены, то разрыв между «богатыми» и «бедными» странами ЕС существенно сокращается. Некоторые государства, имеющие более скромные показатели в евро, предлагают более доступные условия для жизни.

Советы для украинцев, ищущих работу в ЕС

При выборе страны аналитики советуют ориентироваться не только на сумму, указанную в вакансии, но и на сопутствующие расходы:

Налоги: в некоторых странах с высокими зарплатами налоговая нагрузка может достигать 40% и более. Стоимость жилья и транспорта: в мегаполисах лидеров рейтинга аренда может забирать большую часть дохода. Питание и базовые услуги: расходы на ежедневные нужды могут существенно отличаться даже в пределах одной зоны ЕС.

