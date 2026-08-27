Где в Европе будет безопаснее в случае ядерной войны с Россией: эксперты назвали страны

Ядерный взрыв (иллюстративное фото) / © Pixabay

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Эксперты назвали страны Европы, которые потенциально могут иметь лучшие шансы избежать тяжелых последствий в случае ядерной войны. В то же время, они подчеркивают: полностью безопасного места в таком сценарии не существует.

Об этом говорится в материале UNILAD.

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Наиболее уязвимыми считаются страны, имеющие стратегическое значение для НАТО или расположенные ближе к потенциальным зонам ударов.

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К зонам повышенного риска относят, в частности, Германию, Польшу и Италию. В случае удара со стороны России серьезные последствия также могут испытать страны Балтии — Эстония, Латвия и Литва.

Где шансы могут быть выше

Относительно более безопасными эксперты называют Португалию и Ирландию. Их преимущество – удаленность от многих потенциальных военных и стратегических целей в Европе.

В то же время, даже эти страны не могут быть полностью защищены. После ядерного взрыва радиоактивные частицы могут распространяться по атмосфере далеко за пределы места удара.

Не гарантирует безопасность и нейтральный статус. По оценкам экспертов, Австрия и Швейцария могут пострадать от косвенных последствий ядерного конфликта.

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Почему тема снова стала актуальной

Обсуждение рисков проходит на фоне сообщений The Wall Street Journal об оценках американской разведки. По данным издания, Владимир Путин в ближайшие годы вроде бы может попытаться проверить готовность НАТО к ответу ограниченной атакой на одну из стран Альянса.

Кремль такие предположения отрицает. Спикер президента РФ Дмитрий Песков назвал подобные сообщения не соответствующими намерениям России.

На этом фоне привлек внимание и недавний закрытый визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву. Детали его переговоров официально не раскрывались.

Эксперты при этом отмечают, что в случае масштабного ядерного конфликта понятие «безопасной страны» будет очень условным: даже государства, которые не станут прямыми целями, могут столкнуться с радиационным загрязнением, перебоями с продовольствием, энергетикой и другими последствиями.

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Напомним, ранее Часы Судного дня перевели на рекордные 85 секунд до полуночи. Среди главных причин называли ослабление международного контроля над вооружениями и риск новой гонки ядерных вооружений.

После завершения действия договора New START США и Россия впервые с 1972 года остались без действующего соглашения, которое ограничивало бы стратегические ядерные арсеналы. В то же время, Китай продолжает наращивать свой ядерный потенциал — его арсенал уже превышает 600 боеголовок.

На фоне сомнений в надежности американских гарантий безопасности в Японии и Южной Корее также все активнее обсуждают возможность создания собственного ядерного оружия. Эксперты предупреждают, что расширение количества ядерных государств повышает риск ошибок и неконтролируемой эскалации.

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