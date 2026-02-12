- Дата публикации
Где в Европе лучше всего спать: рейтинг и города-аутсайдеры
Возможно ли выспаться в большом городе? Европейский индекс сна 2026 года показал неожиданные результаты, где известные столицы оказались среди худших.
Новое исследование определило лидеров и аутсайдеров по качеству ночного сна среди 25 мегаполисов Европы. Пока Цюрих предлагает спокойствие, жители и гости Лондона и Праги страдают от шума и пробок.
Об этом сообщило издание Daily Mail.
Европейский индекс сна за 2026 год проанализировал ситуацию в 25 городах, чтобы установить, где засыпать комфортнее, а где — сложнее всего.
В исследовании учли экологические и поведенческие факторы, которые непосредственно влияют на ночной отдых: уровень шума и светового загрязнения, качество воздуха, распространенность курения, потребление алкоголя и среднюю продолжительность сна среди жителей и туристов в городах.
Каждый показатель оценивали по системе штрафных баллов: чем ниже итоговый результат, тем лучше условия для сна.
Худшие города Европы для ночного сна
Худшие позиции в списке заняли Прага, Варшава и Барселона — города, где характерны длительный ночной шум, активность в позднее время и высокий уровень дорожного движения. Прага получила низкую оценку из-за высоких показателей потребления алкоголя, курения и особенно сильного шумового загрязнения.
Лондон также оказался среди аутсайдеров — 20-е место из 25 с результатом 36,12 балла из максимально возможных 70. Кроме загрязненного воздуха и поздних передвижений по городу, главной причиной плохого сна в британской столице назвали высокий уровень шума.
Вместе с плотным трафиком, активной ночной жизнью и постоянным фоновым гулом это создает почти неизбежные проблемы со сном как для туристов, так и для местных, особенно в районах с большим количеством отелей и жилья для краткосрочной аренды.
В то же время исследование показало, что размер города не всегда определяет качество ночного отдыха. Например, Париж продемонстрировал лучшие результаты, несмотря на подобную плотность населения, туристическую нагрузку и транспортные трудности.
Барселона, которая стала третьей с конца, продемонстрировала самый высокий уровень шума среди всех городов рейтинга — из-за большого потока туристов, развитой ночной жизни и плотной застройки.
Лучшие города Европы для ночного сна
В то же время лучшим городом Европы для сна признали Цюрих, далее следуют Амстердам и Стокгольм. Высокие позиции они получили благодаря более низким уровням шума и эффективному контролю ночной активности.
Цюрих отличается низким световым загрязнением и относительно хорошим качеством воздуха, тогда как Амстердам и Стокгольм уменьшают шум благодаря продуманному городскому планированию — в частности зеленым зонам и регулированию транспортных потоков, которые помогают приглушать звуки.
К слову, по исследованию Euronews, Брюссель признан самой опасной столицей Европы 2025 года из-за всплеска вооруженного насилия, особенно в районах Андерлехт и Моленбек. В целом в Европе растет бандитская активность: в список самых рискованных городов также вошли Стокгольм, Марсель и Амстердам. Умеренный риск сохраняется в Париже и Риме, тогда как самыми безопасными городами с единичными случаями стрельбы названы Варшава, Берлин, Хельсинки, Прага и Вена.