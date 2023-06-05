Где в Восточной Европе больше всего поддерживают беженцев из Украины: ответ удивит

Самым высоким в Восточной Европе уровень поддержки украинских беженцев оказался в Венгрии, где общество готово продолжать помощь и не считает, что потраченные на нее деньги нужно перенаправлять на собственных граждан.

Об этом свидетельствует исследование словацкой аналитической организации GLOBSEC.

Так, социологическое исследование было проведено в восьми странах Центральной и Восточной Европы: Польше, Литве, Латвии, Чехии, Румынии, Венгрии, Болгарии и Словакии. Согласно результатам исследования, в тех государствах, чьи граждане больше всего поддерживают украинских беженцев, такая поддержка не совпадает с публичным имиджем правительств этих стран.

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Отмечается, что Венгрия оказалась наиболее благосклонной к помощи украинским беженцам, тогда как у правительства премьер-министра страны Виктора Орбана открыта пророссийская политика. Так, 90% венгров согласились с тезисом о том, что "мы должны дальше поддерживать беженцев из Украины, ведь они убегают от войны".

В Венгрии также самая большая дельта между уровнем поддержки и противниками такой помощи. Так, 41% венгров считают, что "беженцы из Украины получают поддержку за счет наших граждан, более слабых и социально уязвимых, которые больше нуждаются в ней".

После Венгрии наибольший уровень поддержки украинских беженцев был зафиксирован в Латвии, Польше и Литве: там 79-82% приверженцев дальнейшей помощи. В Литве и Польше 50-52% граждан недовольны тем, что помощь украинцам происходит за счет снижения финансирования граждан упомянутых государств.

В Румынии, Словакии и Болгарии количество недовольных помощью украинским беженцам больше тех, кто выступает за поддержку. Самая худшая ситуация в Болгарии: там против помощи выступает 71% граждан, а за – 52%.

Уровень поддержки украинских беженцев гражданами стран Восточной Европы/Инфографика: Globsec

Напомним, в середине мая европейская комиссар по внутренним делам Илва Йоганссон сообщила, что статус временной защиты в ЕС получили 4 млн граждан Украины, выехавших после начала полномасштабного вторжения России.

Поддержка Украины со стороны Венгрии

Заметим, что, несмотря на большую поддержку украинцев среди граждан Венгрии, премьер страны Орбан неоднократно делал скандальные заявления об Украине, а его правительство всячески блокировало помощь для государства от ЕС. Так, среди последних таких заявлений Орбана – слова о том, что Украина якобы не способна выиграть войну с Россией: "не может быть победы для бедных украинцев на поле боя. Это моя позиция".

Позже венгерский премьер выступил за прекращение огня в Украине и мирные переговоры с РФ до начала украинского контрнаступления. В ответ на это МИД Украины призвало Орбана требовать от Москвы прекратить войну и вернуть ее армию на территорию РФ.

Кроме того, накануне на YouTube-канале венгерского правительства появилось видео, на котором Крым не обозначен частью Украины, и в котором фигурируют призывы к скорейшему миру. Реагируя на этот инцидент, МИД Украины объявил об официальном демарше своего дипломата перед венгерской стороной.

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