"Где вы научились так хорошо говорить?": Трамп удивил незнанием официального языка Либерии

Трамп удивил сеть, увлекшись английским президентом Либерии / © Associated Press

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Во время государственного обеда в Белом доме президент США Дональд Трамп удивил многих, увлекшись английским языком своего либерийского коллеги Джозефа Бокаи. Услышав, как президент Либерии разговаривает, Трамп спросил: «Какой хороший английский. Прекрасный английский. Где вы научились так красиво говорить?».

Об этом сообщает JFeed.

Видео этого момента быстро стало вирусным в соцсетях, вызвав шквал критики и насмешек в адрес Трампа. Пользователи удивлялись, что глава США не знал, что английский является официальным языком Либерии.

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Связи США с Либерией

Связи Либерии с Америкой составляют более 150 лет. Страна, расположенная на западном побережье Африки, была основана 1822 Американским колонизационным обществом как колония для свободных афроамериканцев.

Либерия обрела независимость в 1847 году, став первой африканской республикой, управляемой людьми афроамериканского происхождения. Именно благодаря этому английский язык с самого начала стал самым распространенным и впоследствии единственным официальным языком в стране. Вся официальная переписка, от конституции к законодательству, ведется на английском. Однако в Либерии также говорят по меньшей мере 20 региональных языков.

Напомним, Пентагон в 4 раза увеличил общий объем планируемых закупок ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot в новом финансовом году, который стартует 1 октября. На эти нужды планируется выделить 1,3 миллиарда долларов.