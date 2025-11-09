Гегсет был прав – Третья мировая "не за горами": Портников о слабости США

Трамп и Путин / © ТСН

В Белом доме уже не надеются, что Путин прислушается к Трампу. Журналист считает, что отсутствие помощи Украине, приведшей к потере Покровска, убедило Путина в слабости США и лично ее президента.

Об этом Виталий Портников сказал на своем YouTube канале.

По словам Портникова, в администрации Дональда Трампа начинают гораздо более реалистично оценивать ситуацию, чем в первые месяцы его президентства.

«Тогда американский президент был уверен, что будет способен быстро завершить все эти конфликты… Российско-украинская война, как видим, продолжается уже 10 месяцев после того, как Дональд Трамп появился в Овальном кабинете», — отметил Портников.

Он подчеркнул, что надежд на то, что Путин прислушивается к Трампу, «нет даже в Белом доме».

Что стало «реальной пощечиной» Трампа

Портников считает, что Трамп перешел к «интенсивному давлению» на Путина, надеясь, что экономические неурядицы заставят того завершить войну. Однако отсутствие военных действий со стороны США говорит Путину об обратном.

«Самое отсутствие американской военной помощи Украине, которая в свое время, кстати, при участии того же Трампа привела к потере Авдеевки, а сейчас приводит к потере Покровска, уже является реальной оплеухой демократического мира», — подчеркнул публицист.

Это, по его словам, убеждает Путина, что ему «не стоит опасаться Дональда Трампа, который не может ответить России ничем, кроме интенсивного экономического давления».

Портников ссылается на заявления американских чиновников, в частности Пита Гегсета, свидетельствующих о том, что в Вашингтоне есть «реальные поводы опасаться», что мир должен готовиться к войне.

Однако, по мнению журналиста, если диктаторы и дальше будут воспринимать Трампа как «слабака», никакая подготовка к войне не остановит Москву и Пекин. Вопросы не в арсеналах, а в готовности их применять.

«Готовность действовать с Путиным решительно — это… предоставлять Украине дальнобойное оружие, как „Томагавки“, и позволять уничтожать важные стратегические объекты на территории Российской Федерации», — заявил Портников.

Он подытожил, что если этого не произойдет, то придется констатировать тревожный факт: «Понимание 1939 года есть, а осознание того, что реально делать, чтобы этот 1939 год не повторился и не был таким же позорным для Соединенных Штатов, как Перл Харбор — вот этого нет».

Напомним, глава Пентагона Пит Гегсет сравнил нынешнюю международную ситуацию с 1939 годом, когда началась Вторая мировая война. Выступая в военно-морском колледже Форт Мак-Нэйр, он заявил, что США должны срочно перевести оборонные закупки на «военные рельсы» и готовиться к сдерживанию растущих угроз. Гегсет подчеркнул, что противники Вашингтона активно наращивают военные возможности и технологии, а реакция США остается слишком медленной.