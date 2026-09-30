Гегсет объявил о чистках в американской армии: кого попросят на выход

Министр обороны США Пит Гегсет / © Associated Press

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Министр обороны США Пит Гегсет заявил о 20-процентном сокращении по всем направлениям в рамках изменений в американском военном ведомстве. Он отверг определение этих мер как «чистки», назвав их «ответственностью» и давно назревшим шагом.

Гегсет цитирует ClashReport.

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«Да, 20% сокращение по всем направлениям. Медиа называют это чисткой. Я называю это ответственностью, давно назревшим шагом и, честно говоря, только минимумом», — заявил Гегсет.

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По его словам, требования к внешнему виду и физической форме военнослужащих не дискриминация.

«Сказать кому-то привести себя в форму, побриться или привести в порядок форму — это не дискриминация. Это лидерство», — сказал глава Пентагона.

Гегсет также заявил, что американские вооруженные силы больше не будут «ведомством woke или слабым ведомством».

«Никаких толстяков, трансгендеров, бороданов, чудаков, слабаков и радикалов. Только воины», — заявил он.

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По словам Гегсета, американцы хотят служить, когда ими руководят «сильные патриоты».

В США создадут новое командование беспилотными и роботизированными системами

Гегсет также объявил о создании Autonomous Warfare Command — нового четырехзвездочного командования, которое должно масштабировать использование автономных и роботизированных возможностей во всех видах американских вооруженных сил.

«Мы объявляем о создании Autonomous Warfare Command, нового четырехзвездочного командования, созданного для масштабирования автономных и роботизированных возможностей во всех видах вооруженных сил», — заявил он.

Гегсет отметил, что в течение 40 лет США преимущественно полагались на дорогостоящие вооружения, предпочитая качество количества.

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«Сегодня нам нужны и качество, и количество», — сказал глава Пентагона.

Он также заявил, что США имеют «самую мощную и наиболее подготовленную армию на планете».

Никто не может с нами сравниться. Даже близко», — заявил Гегсет.

Маск присоединится к новой инициативе

Отдельно Гегсет объявил о запуске инициативы, которая должна исследовать будущее войны с участием ведущих американских специалистов Project Meridian.

«Я объявляю Project Meridian — инициативу, которую возглавят лучшие умы Америки для изучения будущей войны», — сказал он.

Соруководителями проекта, по словам Гегсета, станут Илон Маск, Палмер Лаки и Ньют Гингрич.

Напомним, в Польше хотят назвать военную базу США в честь американского президента Дональда Трампа. Ее назовут «Форт Трамп». Но пока Варшава ждет окончательного решения Вашингтона и рассчитывает на быстрое продвижение проекта.

Ранее речь шла о том, что США расформируют батальон ударных БпЛА, созданный по опыту Украины. Свертывание проекта связывают, прежде всего, с изменениями в руководстве и стратегическом курсе американских сухопутных войск.

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