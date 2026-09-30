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Гегсет объявил о чистках в американской армии: кого попросят на выход
«Никаких толстяков, трансгендеров, бородачей и чудаков», — сказал глава Пентагона.
Министр обороны США Пит Гегсет заявил о 20-процентном сокращении по всем направлениям в рамках изменений в американском военном ведомстве. Он отверг определение этих мер как «чистки», назвав их «ответственностью» и давно назревшим шагом.
Гегсет цитирует ClashReport.
«Да, 20% сокращение по всем направлениям. Медиа называют это чисткой. Я называю это ответственностью, давно назревшим шагом и, честно говоря, только минимумом», — заявил Гегсет.
По его словам, требования к внешнему виду и физической форме военнослужащих не дискриминация.
«Сказать кому-то привести себя в форму, побриться или привести в порядок форму — это не дискриминация. Это лидерство», — сказал глава Пентагона.
Гегсет также заявил, что американские вооруженные силы больше не будут «ведомством woke или слабым ведомством».
«Никаких толстяков, трансгендеров, бороданов, чудаков, слабаков и радикалов. Только воины», — заявил он.
По словам Гегсета, американцы хотят служить, когда ими руководят «сильные патриоты».
В США создадут новое командование беспилотными и роботизированными системами
Гегсет также объявил о создании Autonomous Warfare Command — нового четырехзвездочного командования, которое должно масштабировать использование автономных и роботизированных возможностей во всех видах американских вооруженных сил.
«Мы объявляем о создании Autonomous Warfare Command, нового четырехзвездочного командования, созданного для масштабирования автономных и роботизированных возможностей во всех видах вооруженных сил», — заявил он.
Гегсет отметил, что в течение 40 лет США преимущественно полагались на дорогостоящие вооружения, предпочитая качество количества.
«Сегодня нам нужны и качество, и количество», — сказал глава Пентагона.
Он также заявил, что США имеют «самую мощную и наиболее подготовленную армию на планете».
Никто не может с нами сравниться. Даже близко», — заявил Гегсет.
Маск присоединится к новой инициативе
Отдельно Гегсет объявил о запуске инициативы, которая должна исследовать будущее войны с участием ведущих американских специалистов Project Meridian.
«Я объявляю Project Meridian — инициативу, которую возглавят лучшие умы Америки для изучения будущей войны», — сказал он.
Соруководителями проекта, по словам Гегсета, станут Илон Маск, Палмер Лаки и Ньют Гингрич.
Напомним, в Польше хотят назвать военную базу США в честь американского президента Дональда Трампа. Ее назовут «Форт Трамп». Но пока Варшава ждет окончательного решения Вашингтона и рассчитывает на быстрое продвижение проекта.
Ранее речь шла о том, что США расформируют батальон ударных БпЛА, созданный по опыту Украины. Свертывание проекта связывают, прежде всего, с изменениями в руководстве и стратегическом курсе американских сухопутных войск.