Гегсет тайным меморандумом ограничил военное сотрудничество США с Канадой / © Associated Press

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Министр обороны США Пит Гегсет ввел новые ограничения на военное сотрудничество с Канадой. Соответствующую директиву он изложил в засекреченном меморандуме, разосланном на прошлой неделе. Документ может стать очередным обострением отношений между Вашингтоном и Оттавой на фоне угроз президента США Дональда Трампа аннексировать Канаду.

Об этом пишет The Washington Post.

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«Пощечина» для Канады

По информации издания, о существовании меморандума сообщили американские чиновники, знакомые с его содержанием. Они говорили на условиях анонимности из-за чувствительности вопроса. Сам документ журналисты не видели.

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Один из собеседников WP назвал новые ограничения «пощечиной» для Канады. В то же время, остается непонятным, насколько именно они повлияют на взаимодействие двух военных ведомств.

Спикер Гегсета Шон Парнелл заявил, что Пентагон принимает меры для того, чтобы контакты с Канадой соответствовали конкретным оборонным интересам США и способствовали восстановлению двусторонних отношений в сфере безопасности.

По его словам, Вашингтон сосредотачивается на возможностях сотрудничества, укрепляющих оборону обеих стран и общего полушария, в то же время помогая Канаде выполнять обязательства перед НАТО.

Какие ограничения ввел Гегсет

Как сообщили находившиеся в Канаде американские сенаторы, меморандум предусматривает ограничение неформальных контактов между американскими и канадскими военнослужащими. В частности, речь идет об участии в конференциях, академических мероприятиях и других совместных встречах.

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Сенатор-республиканец Майк Раундс из Южной Дакоты пояснил, что документ фактически не изменяет официальное военное взаимодействие, но рекомендует сократить неформальные и социальные контакты без предварительного разрешения.

«Он фактически не вносит изменений ни в одну формальную деятельность, но косвенно предлагает сократить неформальные или социальные меры без разрешения», — сказал политик.

По словам Раундса, меморандум подготовили еще несколько месяцев назад, но подписали только недавно. Почему это сделали сейчас, сенатор не знает. Он также указал, что американские законодатели пытаются выяснить точный масштаб ограничений.

Во время международного форума по безопасности в Галифаксе американские сенаторы пытались заверить канадских коллег, что документ будет иметь «незначительное влияние» на сотрудничество с Пентагоном. Раундс предположил, что директива может являться способом заставить Канаду увеличить расходы на оборону.

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Министр обороны Канады Дэвид Макгинти заявил, что до выходных еще не видел меморандума и только недавно узнал его существование.

«С нашей точки зрения, все остается как всегда», — прокомментировал он отношения между оборонными ведомствами двух стран.

В Пентагоне заверили, что директива не повлияет на обмен разведывательной информацией и сотрудничество в рамках НАТО и двустороннего командования воздушно-космической обороны Северной Америки NORAD.

Почему обострились отношения США и Канады

США и Канада десятилетиями поддерживали тесное военное партнерство. Страны имеют общую границу протяженностью 5525 миль (около 8897 км), а канадские военные участвовали в боевых операциях вместе с американскими силами, в том числе в Афганистане. Там погибли по меньшей мере 158 канадских военнослужащих, еще около 2000 получили ранения.

Более того, оба государства входят в НАТО и разведывательный альянс Five Eyes, к которому также относятся Великобритания, Австралия и Новая Зеландия. Однако отношения между Вашингтоном и Оттавой ухудшились по возвращении Дональда Трампа в Белый дом. Американский президент неоднократно критиковал оборонные расходы Канады, заявляя, что она, как и другие союзники по НАТО, слишком полагается на США по вопросам безопасности.

После переизбрания 2024 Трамп также начал регулярно говорить о возможности превращения Канады в 51-й штат США. Сначала канадские должностные лица предполагали, что президент шутит, однако впоследствии он неоднократно повторял эти заявления. А в мае 2025 года премьер-министр Канады Марк Карни во время встречи в Овальном кабинете прямо ответил Трампу, что его страна «не продается и никогда не будет продаваться». Тогда американский президент признал, что Канада активизировала военные усилия.

Дополнительным источником напряженности явилась торговая политика США. После вступления в должность Трамп начал торговую войну с Канадой, введя пошлины на канадскую сталь, алюминий и другие товары. Оттава ответила собственными тарифами и принялась искать способы уменьшить зависимость от американского вооружения.

В марте Карни заявил, что Канада увеличила оборонные расходы до 2% ВВП — уровня, которого НАТО долгое время требовал от стран-членов. В прошлом году Североатлантический союз также установил новую цель: к 2035 году союзники должны направлять на оборону 5% ВВП.

Напряженность усиливалась и из-за публичных заявлений самого Гегсета. Он неоднократно высмеивал канадскую армию и умалял вклад союзников США в войны в Ираке и Афганистане.

В частности, в августе министр распространил в соцсетях фотографию юной канадской военной курсантки вместе с инструктором и добавил комментарий «Это настоящее». Канадские чиновники расценили публикацию как оскорбительную и неуместную.

Гегсет также заявлял, что во время войны в Афганистане только «один или два» союзника США принимали непосредственное участие в боевых действиях. Он также привел шутку американских военных, по которым аббревиатура ISAF (Международные силы содействия безопасности в Афганистане) якобы означала «Я видел, как воюют американцы».

По данным WP, напряженность уже ставит американских военных руководителей в неловкое положение. В сентябре канадский журналист спросил адмирала Сэмюэла Папаро, командующего Тихоокеанским командованием США, при каких обстоятельствах он выполнил бы приказ начать военную операцию против Канады. Тот назвал такой сценарий «абсолютно и абсолютно абсурдным», а вопрос «неоправданно эмоциональным». Он также иронически поинтересовался, не хочет ли журналист узнать его планы нападения на марсиан.

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