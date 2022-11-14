Генассамблея ООН приняла проект резолюции по выплате Россией репараций Украине: 14 стран были против

За резолюцию проголосовали 94 страны, против высказались 14, еще 73 — воздержались.

В понедельник, 14 ноября, Генеральная Ассамблея ООН приняла проект резолюции о возмещении Россией ущерба Украине, причиненного вторжением.

Соответствующее решение было принято во время 11-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Документ называется "Обеспечение средств правовой защиты и репараций в связи с агрессией против Украины", подготовленный Украиной при соавторстве почти полсотни стран.

За резолюцию проголосовали 94 страны, против высказались 14, еще 73 – воздержались во время голосования. Среди тех, кто голосовал "против" — Россия, Беларусь, Сирия, Иран, Зимбабве, Куба, Эритрея, Китай, Мали, Никарагуа.

У Зеленского отреагировали на принятие резолюции и заверили, что Россия "за все свои преступления заплатит во всех смыслах, включая репарации".

Геноцид России против украинцев

С начала широкомасшабного вторжения России весь мир узнал подлинную, террористическую Россию. Оккупанты на захваченных территориях совершали и совершают геноцид против украинцев.

Латвия призывает создать специальный трибунал по расследованию преступлений россиян в Украине. Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что международное сообщество должно создать специальный трибунал, расследующий российские военные преступления в Украине. Он заявил о необходимости дать юридическую оценку действиям россиян в Украине.

Ужасы оккупации: полицейские начали расследовать многочисленные российские преступления

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